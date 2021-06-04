Adliye çıkışı taşlı sopalı kavga: 5 yaralı, 10 gözaltı 0:00 / 0:00

İHA

Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Lise Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet olan taraflardan bir kişi tutuklanınca adliye çıkışında aileler karşılaştı.

Burada tartışmaya başlayan iki grup daha sonra taş, sopa, şişe, ve yumruklarla birbirine girdi. Savaş alanına dönen sokaktaki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

İHA'nın haberine göre; biber gazlarıyla müdahale edilen grup güçlükle ayrılırken taraflardan 10 kişi gözaltına alındı. Kavgada aldığı darbe sonucu yaralanan 5 kişi ise ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan olayla ilgili geniş çapta inceleme yapılırken kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.