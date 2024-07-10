Diyarbakır'da akraba kavgası kanlı bitti: 2 kardeş yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada biri kadın 2 kardeş yaralandı.

Fırat Mahallesi 493. Sokak'taki bir sitenin farklı bloklarında ikamet eden ve aralarında husumet bulunan akraba aileler arasında sitenin bahçesinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

AA'nın haberine göre; kavgada, Meral A. ve kardeşi Mehmet A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kardeşler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.