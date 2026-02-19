Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı
Gevran Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Açılan ateş sonucu kavgaya karışanlardan 1 kişi ile yoldan geçen 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Fotoğraf: AA