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        Haberler Gündem Trafik Diyarbakır'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

        Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı feci kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 14:39 Güncelleme: 28.11.2023 - 14:39
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        Diyarbakır'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Tepe Mahallesi mevkisinde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, araçlardaki Alattin Sevim ve İhsan Yalçın olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Yaralanan Savaş Aydemir sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        #son dakika haberleri diyarbakır
        #Bismil ilçesi
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