Diyarbakır'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı feci kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Giriş: 28.11.2023 - 14:39 Güncelleme: 28.11.2023 - 14:39
Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Tepe Mahallesi mevkisinde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, araçlardaki Alattin Sevim ve İhsan Yalçın olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan Savaş Aydemir sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.