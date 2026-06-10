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        Haberler Gündem Güvenlik Diyarbakır'da kendilerini uyaran polise saldıran 4 şüpheliden 2’si tutuklandı

        Diyarbakır'da kendilerini uyaran polise saldıran 4 şüpheliden 2’si tutuklandı

        Diyarbakır'da adliye binasını görüntüledikleri sırada kendilerini uyaran polis memuruna saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 18:23 Güncelleme:
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        Diyarbakır Adliyesi'nde polise saldırı
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        Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır Adliyesi önünde meydana geldi. Adliye girişi ve binasını cep telefonu ile görüntüleyen 4 kişiyi, çevrede görevli trafik polisi uyardı.

        ‘Gazeteciler nasıl çekiyorsa benim de çekme hakkım var’ dediği iddia edilen şüpheliler, polis memuruyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 4 şüpheli, polis memuruna saldırdı. Polis memurunun durumu telsizle bildirilmesi üzerine, adliyede görevli polis ekipleri olay yerine sevk edildi. 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.A ile F.B tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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