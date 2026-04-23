Diyarbakır'da tartıştığı husumetlileri tarafından bir gün sonra öldürdü

Diyarbakır’da dün kavga ettiği bir grup tarafından bugün silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

KAVGA ETTİĞİ GRUPLA KARŞILAŞTI

İHA'daki habere göre olay; Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde meydana geldi. Mazlum Şiyar Balsak, önceki gün kavga ettiği bir grupla karşılaştı.

3 KURŞUNLA YARALANDI

Grubun ateş etmesi sonucu Mazlum Şiyar Balsak, vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı Balsak, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ancak yaralı adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili geniş çağlı inceleme başlatıldı.