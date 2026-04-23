Diyarbakır'da tartıştığı husumetlileri tarafından bir gün sonra öldürdü
Diyarbakır'da daha önce kavga ettiği grupla karşılaşan bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Mazlum Şiyar Balsak, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı
Giriş: 23 Nisan 2026 - 16:52
Diyarbakır’da dün kavga ettiği bir grup tarafından bugün silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti.
KAVGA ETTİĞİ GRUPLA KARŞILAŞTI
İHA'daki habere göre olay; Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde meydana geldi. Mazlum Şiyar Balsak, önceki gün kavga ettiği bir grupla karşılaştı.
3 KURŞUNLA YARALANDI
Grubun ateş etmesi sonucu Mazlum Şiyar Balsak, vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı Balsak, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ancak yaralı adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olayla ilgili geniş çağlı inceleme başlatıldı.
