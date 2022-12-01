Su altındaki güzellikler görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Diyarbakır'daki baraj gölünün su altı güzellikleri görüntülendi

Dicle Baraj Gölü'nün su altında kalmış eşsiz güzellikleri görüntülendi. Su Altı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan, kral mezarlarının yarı su altı, su üstü panoramik çekimler için çok ideal bir mekan olduğunu söyledi

Diyarbakır'daki baraj gölünün su altı güzellikleri görüntülendi
Su altındaki güzellikler görüntülendi
0:00 / 0:00
AA


Dicle Baraj Gölü havzasında bulunan Eğil ilçesindeki baraj gölü, su altındaki kalıntıları nedeniyle dalışseverler tarafından tercih ediliyor.

Su Altı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan da baraj gölünde dalış gerçekleştirdi.

Ceylan, yaptığı açıklamada, baraj gölünün girişinde su altında kalmış mezarlık, cami ve medrese bulunduğunu anlattı.

Gölün ciddi bir balık popülasyonuna da ev sahipliği yaptığını dile getiren Ceylan, dalışla gölün tüm güzelliklerini görmenin mümkün olacağını söyledi.

Su altında asılı duran sağlam köprünün üzerinden palet vurarak geçmenin mümkün olduğunu kaydeden Ceylan, dalış sırasında, 30-35 metre derinlikte en ufak bir tahribata uğramamış değirmen görmenin heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Kral mezarlarının yarı su altı, su üstü panoramik çekimler için çok ideal bir mekan olduğunu aktaran Tahsin Ceylan, bölgenin doğaseverlerin yeni destinasyonu haline geldiğini dile getirdi.


Ceylan'a dalış esnasında Diyarbakır Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, AFAD İl Müdürü İlhami Çakmak, dalış eğitmeni Ömer Babrak, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Çelikel ve dalış eğitmeni Serkan Ok da eşlik etti.


24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Padişahlar neden yabancı kadınlarla evleniyordu? Osmanlı Padişahları neden Türk kadınlarıyla evlenmiyordu?
YAŞAM Padişahlar neden yabancı kadınlarla evleniyordu?
Dünyanın en çirkin şehirleri
YAŞAM Dünyanın en çirkin şehirleri
Hayranı nüfusundan çok olan ilçe: Kofçaz
YAŞAM Hayranı nüfusundan çok olan ilçe!
Rüyada Asansör Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Asansöre Binmek ve Asansörde Kalmak Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Asansör Görmek
92 yaşındaki Şevket Şardağ, 66 yıldır kılıçkalkan oynuyor
YAŞAM Bursa'nın fethinden sonra ortaya çıkmıştı... 66 ...
Rüyada Anneanne Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Ölen Anneanneyi Görmenin Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Anneanne Görmek
Deniz Kâşifi ile Marmara Denizi'nin dijital ikizi çıkarılacak
YAŞAM Deniz Kâşifi ile Marmara Denizi'nin dijital ikizi ...
Var olmayan bir restoran Londra'nın en iyi restoranı oldu! İşte, ağızları açık bırakan ilginç bir olay...
YAŞAM Var olmayan bir restoran Londra'nın en iyi restoranı ...
Misk kedisinin midesinde mayalanıyor... İşte dünyanın en pahalı kahvesi...
YAŞAM Sadece o canlının midesinde mayalanıyor... İşte ...
84 yaşındaki Kaptan dede, çobanlıktan ve yaylalardan vazgeçmiyor
YAŞAM Kaptan dede, çobanlıktan ve yaylalardan vazgeçmiyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.