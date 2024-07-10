O anlar kamerada... Husumetli olduğu akrabasını trafikte gördü!
Diyarbakır'da minibüs şoförü O.D., akrabası ve husumetlisi olan Ü.A.'yı trafikte karşılaşıp bacağından vurdu. Zanlı O.D., Ü.A.'nın kardeşlerinin evine gitti orada yaşanan tartışmada da Ü.A.'nın kardeşleri vuruldu. Başından yaralanan O.D. ile birlikte yaralılar tedavi altına alındı
Diyarbakır'da, minibüs şoförü O.D., gündüz saatlerinde trafikte karşılaşıp kavga ettiği, akrabası da olan husumetlisi Ü.A.'yı (42) tabancayla bacağından vurdu.
AKRABALAR ARASINDA 2. KAVGA
DHA'da yer alan habere göre Ü.A.’nın hastanedeki tedavisi sürerken, bu kez O.D. ve Ü.A.’nın Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı 493’üncü sokaktaki bir sitede oturan yakınları arasında akşam saatlerinde tartışma çıktı.
YARALININ 2 KARDEŞİ DAHA VURULDU
Tartışma büyüyerek silah, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada Ü.A.’nın kardeşleri Meral A. ve Mehmet A., ateşlenen tabancadan çıkan kurşunların bacaklarına isabet etmesiyle yaralandı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
O.A. ise başına aldığı darbelerle yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bazı şüpheliler de ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.