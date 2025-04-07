Kazada eşi ve 3 kızını yitiren anne de kurtarılamadı (2)

Karabük'te, 3 Nisan’da TIR’ın çarptığı otomobildeki Feride Uluışık (65), tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Uluışık’ın cenazesi, işlemlerinin ardından sabah saatlerinde memleketi Diyarbakır’a getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir ilçesindeki Mardinkapı Mezarlığı'na getirilen cenaze, aynı kazada hayatını kaybeden eşi Aziz Uluışık ile çocukları Berfin, Kübra ve üvey kızı Esra Uluışık’ın yanında toprağa verildi.

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