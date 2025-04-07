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        Kazada eşi ve 3 kızını yitiren anne de kurtarılamadı (2)

        KAZADAÖLEN EŞİ VE KIZLARININ YANINDA DEFNEDİLDİKarabük'te, 3 Nisan'da TIR'ın çarptığı otomobildeki Feride Uluışık (65), tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 18:48 Güncelleme: 07.04.2025 - 18:50
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        Kazada eşi ve 3 kızını yitiren anne de kurtarılamadı (2)
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        KAZADAÖLEN EŞİ VE KIZLARININ YANINDA DEFNEDİLDİ

        Karabük'te, 3 Nisan’da TIR’ın çarptığı otomobildeki Feride Uluışık (65), tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Uluışık’ın cenazesi, işlemlerinin ardından sabah saatlerinde memleketi Diyarbakır’a getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir ilçesindeki Mardinkapı Mezarlığı'na getirilen cenaze, aynı kazada hayatını kaybeden eşi Aziz Uluışık ile çocukları Berfin, Kübra ve üvey kızı Esra Uluışık’ın yanında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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