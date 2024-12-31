Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, yılbaşı akşamı kentin çeşitli noktalarında görev yapan güvenlik görevlilerini ziyaret etti.

Vali Zorluoğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki jandarma ve polis noktasında görevi başında olan personeli ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

Burada görevli personele çorba ikram eden Zorluoğlu, daha sonra güvenlik güçlerince durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların yeni yılını kutladı, onlara çikolata ikramında bulundu, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Vali Zorluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin yeni yılını kutladığını belirterek, 2025 yılının tüm vatandaşlar ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.