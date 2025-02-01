Diyarbakır'da horoz dövüştürdükleri iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

Ekipler, burada bahis oynayan kişilere ise toplam 450 bin lira ceza uyguladı.

Ayrıca dövüştürülen 2 horoz ise koruma altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, merkez Bağlar ilçesindeki bir iş yerinde horoz dövüşü yapıldığı ve bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

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