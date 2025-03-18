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        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Diyarbakır'da protesto edildi

        Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 22:58 Güncelleme: 18.03.2025 - 23:05
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        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Diyarbakır'da protesto edildi
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        Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesindeki alışveriş merkezinin önünde bir araya gelen katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı, Filistin bayrakları taşıdı, sık sık tekbir getirdi.

        Grup adına basın açıklamasını okuyan Fatih Taş, İsrail'in masum sivilleri hedef aldığını, saldırıda kadın, bebek ve çocukların da katledildiğini söyledi.

        Gazze'de büyük bir katliamın gerçekleştirildiğini ifade eden Taş, İsrail'in hiçbir kutsalı ve kuralı tanımadığını belirtti.

        Gazze'ye yönelik yapılan zulmün hesabının bir gün sorulacağını dile getiren Taş, şunları kaydetti:

        "Ateşkes anlaşmasını ihlal eden işgal rejimi, ABD'yi arkasına alarak yeniden katliam gerçekleştirdi. Gazzeliler açlık, susuzluk, zorla yerinden edilme, ilaçsızlık ve her türlü insani ihtiyaçlardan mahrum bırakıldı. Bunlara rağmen Gazzeliler direniyor ve teslim olmadı. Ateşkesi ihlal eden İsrail'e yönelik baskı yapılmalı ve tekrar ateşkese geri dönmelerinin sağlanması gerekir. İnsan haklarından, kadın haklarından, çocuk haklarından ve sivillerin dokunulmazlığından söz edenler, neredesiniz? Gazze'de yaşanan katliam ve soykırım Batı'nın vahşi, barbar yüzünü göstermektedir. Uluslararası kararlar neticesinde Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, işgalcilerin Gazze'den çekilmesi, Gazze'nin yeniden imar edilmesi, insani yardımların ulaştırılmasına yönelik söz konusu kararların pratikte yerine getirilmesi için baskı yapılmalıdır."

        Açıklamaya, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yahya Oğraş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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