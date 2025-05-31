Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da Dicle Nehri'ndeki adacıklarda ekili 1220 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri'ndeki adacıklarda ekili 1220 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 08:03 Güncelleme: 31.05.2025 - 08:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da Dicle Nehri'ndeki adacıklarda ekili 1220 kök Hint keneviri ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri'ndeki adacıklarda ekili 1220 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dronla yürütülen çalışma kapsamında Dicle Nehri'nde oluşan adacıklara Hint keneviri ekildiği tespit edildi.

        Bunun üzerine düzenlenen operasyonda botla ulaşılan adacıklardaki iki alanda ekili 1220 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Hint kenevirleri sökülerek imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 19 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 19 kent için "sarı" alarm!
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonunda 11 tutuklama
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonunda 11 tutuklama
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Elon Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti
        Elon Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
        Mertens ve Muslera'ya duygusal veda!
        Mertens ve Muslera'ya duygusal veda!
        Eşini öldürülmüş halde buldu, tabanca bulunamayınca gözaltına alındı
        Eşini öldürülmüş halde buldu, tabanca bulunamayınca gözaltına alındı
        Narin Güran cinayetinde karar çıktı
        Narin Güran cinayetinde karar çıktı
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Trump ile Musk ortak açıklamalarda bulundu
        Trump ile Musk ortak açıklamalarda bulundu
        Şampiyon zaferle bitirdi!
        Şampiyon zaferle bitirdi!
        Adem Asil'den ikinci altın madalya!
        Adem Asil'den ikinci altın madalya!
        İBB şüphelisi Göngör Gürman’ın ifadesi ortaya çıktı
        İBB şüphelisi Göngör Gürman’ın ifadesi ortaya çıktı
        Kartalkaya iddianamesi kabul edildi!
        Kartalkaya iddianamesi kabul edildi!
        Fenerbahçe'de Tadic ve Dzeko ayrılığı açıklandı!
        Fenerbahçe'de Tadic ve Dzeko ayrılığı açıklandı!
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 2 - Narin Güran cinayetiyle ilgili 12 sanık ile suça sürüklenen...
        GÜNCELLEME 2 - Narin Güran cinayetiyle ilgili 12 sanık ile suça sürüklenen...
        Dicle Üniversitesinden İlahiyat Fakültesi öğrencisinin ölümüne ilişkin açık...
        Dicle Üniversitesinden İlahiyat Fakültesi öğrencisinin ölümüne ilişkin açık...
        Narin cinayetinde 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan 4'üncü kez hakim kar...
        Narin cinayetinde 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan 4'üncü kez hakim kar...
        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünden cezaevindeki çocuklara tatlı ikramı
        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünden cezaevindeki çocuklara tatlı ikramı
        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı
        Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı
        Narin cinayetinde 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan 4'üncü kez hakim kar...
        Narin cinayetinde 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan 4'üncü kez hakim kar...