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        Haberler Yemek Yapma Diyet dostu, tok tutuyor ve enerji veriyor! Protein deposu omlet dürüm ile günde zinde başlayın! İşte sağlıklı ve lezzetli omlet dürüm tarifi!

        Diyet dostu, tok tutuyor ve enerji veriyor! Protein deposu omlet dürüm ile günde zinde başlayın! İşte sağlıklı ve lezzetli omlet dürüm tarifi!

        Güne sağlıklı bir başlangıç yapmak için harika bir tarif mi arıyorsunuz? Sabahları hem pratik hem de besleyici bir kahvaltı alternatifi sunan omlet dürüm, lezzetiyle damakları şenlendirirken vücudunuza da enerji verecek. İçeriğindeki yüksek protein, sağlıklı yağlar ve lifli gıdalar sayesinde uzun süre tok kalmanızı sağlayan bu tarif, kahvaltıda sağlıklı seçimler yapmak isteyenler için ideal!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 11:12 Güncelleme: 17.02.2025 - 11:12
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        Protein deposu omlet dürüm!
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        Sağlıklı beslenmek istiyor ancak kahvaltıda hep aynı şeyleri yemekten sıkıldınız mı? Omlet dürüm tarifi, hem besleyici içeriği hem de pratik yapımıyla sabahlarınıza farklı bir tat katacak. Tam buğday lavaş, sebzeler ve protein dolu yumurtayla hazırlanan bu tarif, güne enerjik başlamanın en lezzetli yollarından biri!

        MALZEMELER VE BESİN DEĞERLERİ

        Omlet dürüm tarifinde kullanılan malzemeler, hem lezzetli hem de besleyici içerikleriyle dikkat çeker. İşte ihtiyacınız olan malzemeler!

        2 adet yumurta

        1 yemek kaşığı süt (isteğe bağlı)

        Yarım çay kaşığı tuz ve karabiber

        1 tatlı kaşığı zeytinyağı

        1 tam buğday lavaş ekmeği

        50 gram beyaz peynir veya lor peyniri

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        1 küçük avuç ıspanak

        2-3 cherry domates

        1 yemek kaşığı doğranmış yeşil biber

        1 tatlı kaşığı çörek otu (isteğe bağlı)

        Bu malzemeler, yüksek protein ve sağlıklı yağ içeriği ile kas gelişimini desteklerken, tam buğday lavaş sayesinde lif bakımından da oldukça zengindir.

        OMLETİN HAZIRLANIŞI

        Yumurtaları bir kaba kırıp süt, tuz ve karabiber ekleyerek çırpın. Tavaya zeytinyağını ekleyip ısıtın ve karışımı dökün.

        Omletin üzerine doğranmış yeşil biberleri, cherry domatesleri ve ıspanakları ekleyin. Omleti pişirirken hafifçe karıştırarak iç malzemelerin eşit şekilde yayılmasını sağlayın.

        Omletin tamamen piştiğinden emin olduktan sonra lavaşın içine yerleştirin ve üzerine peynir serpiştirin. Lavaşı sıkıca sararak dürüm haline getirin ve ortadan ikiye kesin.

        Omlet dürümünüz servise hazır! Sıcak veya ılık olarak tüketebilirsiniz. Afiyet olsun!

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