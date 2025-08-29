DMM "Bakan Güler'in masa taşıdığı" iddialarını yalanladı

DMM'den, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki generalle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde masa taşıdı" iddiasıyla yapılan paylaşımlara yönelik açıklama yapıldı.

DMM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 28 Ağustos'ta İstanbul Tersanesi Komutanlığında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Teknofest Mavi Vatan Açılış Töreni düzenlendi.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından milli uçak gemisi maketi takdim edildi.

Bu tür törenlerde hediye takdiminin her zaman ev sahibi kurum tarafından gerçekleştirildiği, bahse konu görüntülerin de yalnızca bu protokol teamülünün bir yansıması olduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla sosyal medyada paylaşılan iddialar asılsız, manipülatif ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon faaliyetidir. Bu paylaşımlar, devlet kurumlarını hedef alarak algı operasyonu yürütmeyi amaçlamaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu tür manipülatif içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur."