DMM'den 'DEAŞ' yalanlaması

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin DEAŞ'lı teröristleri desteklediğini ve bu teröristlerin kadınlara yönelik şiddet uyguladığını iddia eden görüntüler ve paylaşımlar asılsızdır. Söz konusu görüntüler, SDG saflarında yer alan kadın teröristlerin kaçarak Arap aşiret güçlerine teslim olmalarını içermektedir. Türkiye, bölgede DEAŞ terörüne karşı sahada en güçlü mücadeleyi veren yegane ülkedir. Ülkemizi kasıtlı olarak hedef alan bu tarz dezenformasyonların kamuoyu tarafından dikkate alınmaması rica olunur."