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HaberlerOtomobilDoblo'nun üretim süresi uzatıldı - Haberler
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Doblo'nun üretim süresi uzatıldı

Tofaş TOFAŞ Bursa fabrikasında üretilen Doblo modelinin üretim süresinin 1 yıl uzatılmasına ve yatırım çalışmalarına başlanmasına karar verildiğini duyurdu.

Doblo'nun üretim süresi uzatıldı - Haberler
Reuters

Tofaş TOFAŞ Bursa fabrikasında üretilen Doblo modelinin üretim süresinin 1 yıl uzatılmasına ve yatırım çalışmalarına başlanmasına karar verildiğini duyurdu.

KAP'ta yer alan açıklamada, "Bu kapsamda en son 28 Mayıs 2013 tarihli özel durum açıklaması ile 2009-2021 olarak kamuya duyurulan proje süresi 2022 yılsonuna kadar uzatılmıştır. 2009-2020 döneminde proje kapsamında yaklaşık 1.1 milyon adet üretim gerçekleşmiş olup, yeni yatırımın ve süre uzatımının da katkısıyla tüm proje döneminde yaklaşık yüzde 75'i ihracat pazarlarına yönelik olmak üzere, yaklaşık 1.25 milyon adet üretim hedeflenmektedir" denildi.

Açıklamada 2021 yılsonuna kadar yaklaşık 28 milyon euro yatırım yapılmasının öngörüldüğü belirtilerek, yeni motorlu araçların üretimine 2021 yılı ortasında başlanmasının planlandığı kaydedildi.

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