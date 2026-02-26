Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Doğal, ekonomik, etkili: Sadece beyaz sirke ile hijyen sağlanır mı?

        Banyodan mutfağa tek şişe çözüm: Beyaz sirke gerçekten yeterli mi?

        Ev temizliğinde onlarca farklı ürüne gerçekten ihtiyaç var mı? Beyaz sirke, mutfaktan banyoya kadar geniş kullanım alanıyla kimyasal ürünlere alternatif olabilir. Peki sadece beyaz sirke ile hijyen sağlamak mümkün mü? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 11:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sadece beyaz sirke ile temizlik mümkün mü?

        Doğal ve ekonomik temizlik yöntemleri son yıllarda giderek daha fazla tercih ediliyor. Beyaz sirke ise bu dönüşümün başrolünde yer alıyor. Tek başına kullanıldığında ne kadar etkili, hangi alanlarda yeterli?

        Verimli ev temizliği nasıl olmalı?
        Verimli ev temizliği nasıl olmalı?
        Evde bitki: Dekor mu, terapi mi?
        Evde bitki: Dekor mu, terapi mi?

        BEYAZ SİRKE NEDİR VE NASIL ÜRETİLİR?

        Beyaz sirke, yüzyıllardır hem mutfakta hem de temizlikte kullanılan çok yönlü bir üründür. Geçmişte pekmez, patates ve peynir altı suyu gibi besinlerin mayalanmasıyla elde edilen beyaz sirke, günümüzde ise çoğunlukla şeker kamışı, buğday ve mısır gibi kaynaklardan elde edilen etanolün fermantasyonu ile üretilmektedir.

        REKLAM

        Renksiz ve şeffaf yapısıyla dikkat çeken beyaz sirke, güçlü asidik özelliği sayesinde hem lezzet artırıcı hem de koruyucu olarak kullanılabilir.

        BEYAZ SİRKE VE ELMA SİRKESİ ARASINDAKİ FARKLAR

        Beyaz sirke ile elma sirkesi, üretim süreçleri ve içerikleri bakımından birbirinden farklıdır. Bu farklılıklar; renk, tat ve kullanım alanlarına da yansır.

        Renk ve Görünüm: Beyaz sirke tamamen renksiz ve berraktır. Elma sirkesi ise kehribar tonlarındadır. Bu fark, üretimde kullanılan hammaddeden kaynaklanır.

        Tat ve Koku: Beyaz sirke daha keskin ve yoğun bir tada sahiptir. Elma sirkesi ise daha yumuşak, hafif meyvemsi aromalıdır ve kokusu daha hafiftir.

        Kullanım Alanı: Beyaz sirke çoğunlukla temizlik, hijyen ve gıda muhafazasında tercih edilir. Elma sirkesi ise salatalar, cilt bakımı ve bazı destekleyici sağlık uygulamalarında daha yaygın kullanılır.

        REKLAM

        Asit Oranı: Beyaz sirkenin asit oranı genellikle daha yüksektir. Bu özelliği sayesinde temizlikte daha etkilidir. Elma sirkesi ise daha düşük asidik yapısı nedeniyle mutfak ve kozmetik alanında daha sık tercih edilir.

        BEYAZ SİRKENİN KULLANIM ALANLARI

        Beyaz sirke, günlük yaşamın pek çok alanında pratik çözümler sunar. İşte başlıca kullanım alanları:

        Ev Temizliği: Banyo, mutfak ve cam yüzeylerde doğal bir temizleyici olarak kullanılabilir. Özellikle kireç ve sabun kalıntılarının giderilmesinde etkilidir.

        Çamaşır Yıkama: Çamaşırlardaki kötü kokuları gidermeye ve bazı lekelerin çıkmasına yardımcı olur. Yumuşatıcı gözüne eklenen yarım su bardağı beyaz sirke, çamaşırların daha ferah kokmasını sağlar.

        Mutfakta Kullanım: Salatalara lezzet katmak, turşu hazırlamak ve bazı gıdaları korumak için kullanılabilir. Gıda amaçlı kullanımda seyreltilmesi önerilir.

        REKLAM

        Kötü Kokuları Giderme: Çöp kutusu, buzdolabı ve kapalı alanlardaki istenmeyen kokuların azaltılmasına yardımcı olur.

        Cilt ve Saç Bakımı: Şampuan sonrası durulama suyuna az miktarda eklenen beyaz sirke, saçın daha parlak görünmesine katkı sağlayabilir ve saç derisinin pH dengesini destekleyebilir. Cilt bakımında ise mutlaka seyreltilerek kullanılmalıdır.

        BEYAZ SİRKE İLE TEMİZLİK YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        Beyaz sirke doğal bir alternatif olsa da doğru şekilde kullanılmalıdır.

        Yüzey Temizliği: Su ile karıştırılarak lavabo, fayans ve mutfak yüzeylerinde kullanılabilir. Küf ve kireç lekelerine karşı etkilidir.

        Cam ve Ayna Temizliği: 1 ölçü beyaz sirke ile 1 ölçü su karıştırılarak cam yüzeylere uygulanabilir. Kurulama sonrası parlak bir görünüm elde edilir.

        REKLAM

        Mutfak Aletleri: Buzdolabı ve mikrodalga gibi alanların temizliğinde kullanılabilir. Ancak elektrikli aletlerde kullanmadan önce cihazın kullanım talimatları kontrol edilmelidir.

        SAĞLIK AÇISINDAN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        Beyaz sirke doğru ve ölçülü kullanıldığında genellikle güvenlidir. Ancak yüksek asit içeriği nedeniyle bazı durumlarda dikkatli olunmalıdır.

        - Doğrudan içilmemelidir.

        - Ciltle uzun süre temas ettirilmemelidir.

        - Gözle temasından kaçınılmalıdır.

        - Solunum hassasiyeti olan kişiler kullanırken ortamı havalandırmalıdır.

        - Mide rahatsızlığı, reflü veya gastrit problemi olan kişiler tüketim konusunda dikkatli olmalıdır.

        Beyaz sirke; mutfaktan temizliğe, kişisel bakımdan hijyene kadar pek çok alanda kullanılabilen pratik ve ekonomik bir üründür. Güçlü asidik yapısı sayesinde etkili sonuçlar sunar. Ancak her üründe olduğu gibi, bilinçli ve doğru kullanım en önemli noktadır. Doğru şekilde kullanıldığında beyaz sirke, günlük yaşamı kolaylaştıran doğal bir yardımcıdır.

        Görsel Kaynak: istockphoto

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yol verme kavgası cinayetle bitti

        Adana'da trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada Suriye uyruklu 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanırken, bıçağı kullanan şüphelinin ifadesinde, "Bize saldırdı, dayanamadım" dediği öne sürüldü. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu!
        Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        BES’te işveren katkısına dikkat!