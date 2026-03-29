Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.698,19 %-0,23
        DOLAR 44,4534 %0,20
        EURO 51,1459 %-0,09
        GRAM ALTIN 6.418,21 %2,74
        FAİZ 44,11 %1,12
        GÜMÜŞ GRAM 99,60 %2,57
        BITCOIN 66.507,00 %-0,55
        GBP/TRY 58,9575 %-0,38
        EUR/USD 1,1509 %-0,16
        BRENT 112,57 %4,22
        ÇEYREK ALTIN 10.493,77 %2,74
        Haberler Ekonomi Enerji "Doğal gaz depolarımız yüzde 71 dolu"

        "Doğal gaz depolarımız yüzde 71 dolu"

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "LNG alım kapasitemizi önemli ölçüde artırarak doğal gaz depolarımızın boş kalmasını önledik. Bu nedenle, kış aylarından çıkmamıza rağmen doğal gaz depolarımız yüzde 71 seviyesinde dolu vaziyette" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 12:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Doğal gaz depolarımız yüzde 71 dolu"

        Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalara karşı arz güvenliğini sağlamlaştırmak için çalışmalarını sürdüren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kış sezonu sonrasında kısmen boşalan doğal gaz depolarını yeniden dolduruyor.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sağlayan Tuz Gölü ve Silivri'deki yer altı depolama tesisleri doğal gaz tüketiminin arttığı günlerde arz-talep dengesinin sağlanmasına fayda sağlıyor.

        Kışa doğal gaz depoları dolu giren Türkiye, geliştirdiği LNG altyapısı ve kaynak çeşitliliği sayesinde soğuk kış günlerini depolarına çok fazla ihtiyaç duymadan geride bırakırken, halihazırda depoların doluluk oranı yüzde 71 seviyesinde bulunuyor.

        REKLAM

        Türkiye, küresel arz krizinin yaşandığı dönemde depolarını yeniden tam kapasiteyle doldurmak için çalışmalarına devam ediyor.

        Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi, halihazırda 4,6 milyar metreküp depolama kapasitesiyle hizmet veriyor. "Denizlerde Avrupa'daki en büyük depolama tesisi" unvanına da sahip olan tesisin kapasitesinin 2028'de 6 milyar metreküpe çıkarılması planlanıyor.

        Öte yandan, kapasitesi halihazırda 1,7 milyar metreküp olan Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin de 2032 yılında 8,5 milyar metreküpe çıkarılması hedefleniyor.

        "BOŞ KALMASINI ÖNLEDİK"

        Açıklamada, konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gaz depolarındaki gaz miktarının normal şartlarda kış aylarından sonra azaldığını, yaz aylarında tekrar doldurularak gelecek kışa hazır hale getirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "LNG alım kapasitemizi önemli ölçüde artırarak doğal gaz depolarımızın boş kalmasını önledik. Bu nedenle, kış aylarından çıkmamıza rağmen doğal gaz depolarımız yüzde 71 seviyesinde dolu vaziyette. Dünyada yaşanan jeopolitik gerilimleri ve arz krizini yakından takip ediyor, gerekli adımları atıyoruz. Olası küresel şokların etkilerini en aza indirmek adına depolarımızı yeniden tam kapasiteyle doldurmak üzere çalışıyoruz."

        Bayraktar, doğal gaz depolarının kapasitesini artırmak için de çalıştıklarının altını çizerek, "Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarla Silivri ve Tuz Gölü’nde toplam depolama kapasitemizi 6,3 milyar metreküpe çıkardık. Depolama konusundaki yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Yapacağımız yatırımlarla 2028 yılında, tükettiğimiz doğal gazın en az yüzde 20'sini depolayabileceğiz." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

