3. ELMALAR

Elmalar orta büyüklükteki bir porsiyon meyve başına yaklaşık 4,4 gram lif içerir ve bu da dışkı miktarının artmasına yardımcı olur. Bununla birlikte Nutrients dergisinde 2019’da yayınlanan incelemeye göre elmalar, pektin adı verilen kolonik (kalın bağırsak) geçiş süresini hızlandıran ve kabızlığı azaltan çözünür bir lif içerirler. Ayrıca elmayı kabuğuyla çiğ olarak yemek, lif içeriğini en üst düzeye çıkarır.