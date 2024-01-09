Doğalgaz desteği ne kadar oldu, ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımına nasıl başvuru yapılır?
Yurt geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girerken, doğalgaz desteği ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz ay yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından, doğalgaz desteğinin artırıldığını açıklamıştı. Yapılan bu açıklama, "Doğalgaz desteği ne kadar oldu, ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımına nasıl, nereden başvuru yapılır?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte doğalgaz yardımı başvuru ekranı...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen doğalgaz desteği başvuruları, soğuk kış günlerinin kendini hissettirmesinin ardından tekrar gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl hatırlanacağı üzere kış dönemi doğalgaz destek ödemeleri şubat ayında gerçekleşmişti. Peki, "Doğalgaz desteği ne kadar oldu, ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımına nasıl, nereden başvuru yapılır?" 2024 yılı doğalgaz destek ödemelerinin yatacağı tarih...
DOĞALGAZ DESTEK ÖDEMELERİNE ZAM GELDİ Mİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aylarda Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu ve doğal gaz desteğinin artırıldığını belirtti.
Erdoğan, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik doğal gaz tüketim desteğini düzenli sosyal yardım programlarımıza dâhil ettik. Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarını 1500 ila 3 bin 500 liraya yükselttik." dedi.
Doğalgaz desteği 900-2 bin 500 liradan 1.500-3 bin 500 TL'ye yükseltildi.
DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğalgaz desteğinde bulunuyor.
Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Ancak kesin bir tarih yok.
DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI
Doğalgaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.
DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
“Doğalgaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin; “Doğalgaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin;
Türk vatandaşı olması,
e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,
Doğalgaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,
Ödenecek faturasının resmi ikamet adresine ait mesken abone grubuna ait olması,
İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması
Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi.