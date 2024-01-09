Haberler Ekonomi Merak Edilenler Doğalgaz desteği ne kadar oldu, ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımına nasıl, nereden başvuru yapılır? - Merak Edilenler Haberleri

Doğalgaz desteği ne kadar oldu, ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımına nasıl başvuru yapılır? Yurt geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girerken, doğalgaz desteği ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz ay yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından, doğalgaz desteğinin artırıldığını açıklamıştı. Yapılan bu açıklama, "Doğalgaz desteği ne kadar oldu, ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımına nasıl, nereden başvuru yapılır?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte doğalgaz yardımı başvuru ekranı... Habertürk Giriş: 09.01.2024 - 21:01 Güncelleme: 09.01.2024 - 21:01 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen doğalgaz desteği başvuruları, soğuk kış günlerinin kendini hissettirmesinin ardından tekrar gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl hatırlanacağı üzere kış dönemi doğalgaz destek ödemeleri şubat ayında gerçekleşmişti. Peki, "Doğalgaz desteği ne kadar oldu, ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımına nasıl, nereden başvuru yapılır?" 2024 yılı doğalgaz destek ödemelerinin yatacağı tarih...

2 Şurada Paylaş!







DOĞALGAZ DESTEK ÖDEMELERİNE ZAM GELDİ Mİ? Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aylarda Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu ve doğal gaz desteğinin artırıldığını belirtti. Erdoğan, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik doğal gaz tüketim desteğini düzenli sosyal yardım programlarımıza dâhil ettik. Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarını 1500 ila 3 bin 500 liraya yükselttik." dedi. Doğalgaz desteği 900-2 bin 500 liradan 1.500-3 bin 500 TL'ye yükseltildi.