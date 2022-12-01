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İhtiyaç sahiplerine 900-2500 TL doğal gaz destek yardımı! Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor!

Doğalgaz desteği ödeme tarihleri, hak sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyaç sahibi hanelere 900 TL ila 2 bin 500 TL arasında doğal gaz tüketim desteği yapılıyor. 3 Milyar bütçe ile hayata geçirilen doğal gaz fatura destek ödemelerinden yararlanmak isteyenlerin e-Devlet üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.

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  • Doğalgaz destek ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı? 900-2500 TL Doğalgaz tüketim desteği başvurusu e-Devlet ekranı

    Doğal gaz desteği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine veriliyor. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğal gaz tüketim desteği ilk ödemesi için Kasım ayının ilk ayını işaret etmişti. Aralık ayının gelişiyle birlikte "Doğal gaz destek ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı?" sorusu gündeme geldi. İşte, 2022 Aralık  doğal gaz tüketim desteği ödemeleri ve başvurusu hakkında merak edilen detaylar...
  • Doğalgaz destek ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı? 900-2500 TL Doğalgaz tüketim desteği başvurusu e-Devlet ekranı

    DOĞAL GAZ YARDIMI ÖDEMELERİ BAŞLADI!

    Kış dönemine ilişkin başvuruların, e-Devlet sistemi üzerinden 5 Eylül itibarıyla alınmaya başladığını bildiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 336 bin hanemize toplam 271,7 milyon TL'lik destek verdik" dedi.

    İhtiyaç sahibi olan, doğal gaz altyapısı bulunan 603 ilçede ikamet eden ve ikamet adresinde doğal gaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabildiğini ifade eden Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğal Gaz Tüketim Desteği’nde kış dönemi ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız yıllık 900 TL – 2. 500 TL arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.
  • Doğalgaz destek ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı? 900-2500 TL Doğalgaz tüketim desteği başvurusu e-Devlet ekranı

    ARALIK DOĞAL GAZ DESTEĞİ EN ZAMAN ÖDENECEK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım ayının başında gerçekleştirilen ve 3.5 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından doğal gaz desteği ödemeleri hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan,

    "Gelir seviyesi belli bir rakamın altında kalan vatandaşlarımıza koruyucu önleyici tarzda destek olacak yeni programlar geliştirdik. Türkiye Aile desteği... Bu kapsamda 2,5 milyon insanımıza 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır. Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon lira tutarındaki ödemesi bu hafta içinde yapılacak. Doğalgaz yardımının 2022 kış dönemi ilk ödemesi de bu hafta gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.

    *Aralık ayı 900-2500 TL Doğalgaz tüketim desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağını ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
  • Doğalgaz destek ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı? 900-2500 TL Doğalgaz tüketim desteği başvurusu e-Devlet ekranı

    900-2500 TL OLARAK ARTIRDIK!

    Yeni başvuru döneminde ev sahipliği yanında kiracıları da doğal gaz desteğine aldık. Hane bayşı 900 lira ile 2 bin 500 lira olacak şekilde arttırdık.

    Kronik hastası, yaşam destek cihazı bulunan hanelere yüzde 5 ilave edilecektir. 3 milyar liralık doğalgaz desteği vererek vatandaşlarımızı karda, kışta sıcak bir yuvaya kavuşturmakta kararlıyız.''
  • Doğalgaz destek ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı? 900-2500 TL Doğalgaz tüketim desteği başvurusu e-Devlet ekranı

    DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    Doğal gaz yardımı başvuruları 5 Eylül'den itibaren e-devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

    İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğal gaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceği önceki dönemde açıklanmıştı.
  • Doğalgaz destek ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı? 900-2500 TL Doğalgaz tüketim desteği başvurusu e-Devlet ekranı

    DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında, ''Kronik hastaların, yaşam destek cihazlarına bağlı ailelere doğalgaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacaktır. Şartları tutmadığı için diğer yardımlardan yararlanamayan 831 bin vatandaşımıza Temmuz ayında 427 milyon destek sağlamıştık. 1.6 milyon kişinin 1 milyar lirayı bulan Ağustos ayı ödemelerini 7 Eylül'de gerçekleştiriyoruz.'' ifadelerini kullandı.

    Doğal gaz Tüketim Desteği'ne 'https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti' adresinden başvuru yapılabilecek.

    DOĞAL GAZ DESTEĞİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • Doğalgaz destek ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı? 900-2500 TL Doğalgaz tüketim desteği başvurusu e-Devlet ekranı

    DOĞAL GAZ YARDIMI ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

    Doğal gaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT’ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.
  • Doğalgaz destek ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı? 900-2500 TL Doğalgaz tüketim desteği başvurusu e-Devlet ekranı

    DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğal gaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz aboneliği olan bütün vatandaşların faydalanacağı belirtilen yardıma aynı zamanda ev sahiplerinin yanı sıra kiracılar da başvuruda bulunabilecek. Kronik rahatsızlığı bulunan veya yaşam destek cihazına bağlı bulunanlar da başvuru yapacak.
  • Doğalgaz destek ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı? 900-2500 TL Doğalgaz tüketim desteği başvurusu e-Devlet ekranı

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca hayata geçirilen "Doğal gaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin şu şartları taşıması gerekmektedir;

    • Türk vatandaşı olması,

    • E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

    • Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

    • İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması

    • Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,

    • Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi

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