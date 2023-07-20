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        Haberler Gündem Eğitim Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü Nedir, Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır, İş İmkanları

        Doğalgaz ve tesisatı teknolojisi bölümü nedir? Mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır?

        Günümüzde birçok yapıda doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasıyla bu alanda yetkin kişilere ihtiyaçta giderek artmaktadır. Yeni yapıların tümünde doğalgaz tesisatı kullanılırken eski yapılarda da hızla doğalgaza geçiş devam etmektedir.

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        Giriş: 20.07.2023 - 15:28
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        Doğalgaz ve tesisatı teknolojisi bölümü nedir?
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        Doğalgaza talebin giderek çoğalmasından kaynaklı olarak iş gücüne de doğru orantıda ihtiyaç artmış ve bu alanda uzman kişiler yetiştirilmeye başlanmıştır. Peki bu iş gücünü karşılamak için kurulan ve üniversitelerin yüksek okullarında okutulan Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi bölümü iş gücünü nedir? Mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır?

        Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü Nedir? Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

        Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü, ülkemizde ve dünyada günden güne gelişmekte olan doğalgaz sektöründe çalışmak üzere tekniker yetiştirmek adına açılan bir bölümdür. Doğalgaz ve tesisatı teknolojisi bölümü bir ön lisans programı olup eğitim süresi 2 yıldır.

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        Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

        Bölümü başarı ile bitiren Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü mezunları gazla çalışan tüm cihazların dağıtım, kurulum montaj ve işletmesinden sorumlu olan teknik elemanlardır. Doğalgaz tesisatının projeye göre binalara yerleştirilmesine yardımcı olurlar. Tesisat projelerini de bilgisayar ortamında çizebilir ve mühendislerle sistemli olarak çalışırlar.

        Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü Mezunları İş Olanakları

        Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi bölümü mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde yer alan birçok enerji kuruluşunda, doğalgaz dağıtım firmalarında ve ısıtma birimlerinde iş imkanı bulabilirken kendi iş yerlerini de açabilirler.

        Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü Mezunları Nerede Çalışır?

        Üniversiteden mezun olduktan sonra Doğalgaz ve tesisatı teknolojisi bölümü mezunları kolay bir şekilde iş bulabilmektedir. Özel sektörde çalışmak istemeyen mezunlar KPSS’ ye girerek kamuda iş imkanı bulmayı hedeflese de kontenjan sayısı oldukça az açıldığı için atanma ihtimali de aynı oranda düşüktür. Atanamayan Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi teknikerleri için özel sektörde iş imkanına sahip olabilirler. Peki Doğalgaz ve Tesisatı Bölümü mezunları nerelerde çalışır;

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        - BOTAŞ

        - Ego İgdaş, İzdaş gibi belediye doğalgaz firmaları

        - İnşaat şirketleri

        - Kendi şirketleri

        - Isıtma sektöründe yer alan firmalar

        -Doğalgaz cihazları teknik servisleri

        -Doğalgaz dağıtım şirketleri

        Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü Dersleri

        • Bilgi ve iletişim Teknolojisi
        • Malzeme Teknolojisi,
        • Bakım Arıza ve Onarım,
        • İş Güvenliği
        • Teknik Resim
        • Temel Tesisat İşlemleri
        • Güneş enerjisi,
        • Tesisat Servis Hizmetleri,
        • Doğalgaz Dağıtım Hatları,
        • Boru Kaynakçılığı,
        • Isıtma Sistemleri,
        • Etüt ve Proje Teknikleri,
        • İklimlendirme Tekniği, Termodinamik,
        • Mesleki Matematik
        • Termodinamik
        • İlkyardım
        • Kalite ve Yönetim Sistemleri
        • Girişimcilik
        • Sensörler ve Transdüserler
        • Mesleki Yabancı Dil
        • Kalite Güvence ve Standartları
        • Kaynakta Kalite Kontrolü
        • Türk Dili
        • Atatürk İlkeleri ve İnkılapları
        • Temel Elektrik,
        Kamu yönetimi bölümü nedir?
        Kamu yönetimi bölümü nedir?
        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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