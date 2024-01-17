Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak, ne kadar oldu?
Ocak ayının gelmesiyle birlikte doğalgaz ödemelerinde son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Doğalgaz Tüketim Desteği başvuruları e-Devlet sayfası üzerinden gerçekleşiyor. Başvurularını yaparak hak sahibi olan vatandaşlar "Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak, ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2024 Doğalgaz yardımı hakkında merak edilenler...
Doğalgaz desteği ödemelerinin hesaplara yatırılıp yatırılmadığı merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen doğalgaz desteğine zam yapılmıştı. Peki, doğalgaz yardımı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte doğalgaz yardımı başvuru ekranı ile ödemeler hakkında güncel bilgiler...
DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğalgaz desteğinde bulunuyor.
Ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Ancak geçen yıl kış dönemi ödemeleri şubatta gerçekleşmişti. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik doğalgaz tüketim desteğini düzenli sosyal yardım programlarımıza dâhil ettik. Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarını 1.500 ila 3 bin 500 liraya yükselttik." demişti.
Konuyla ilgili Bakanlıktan da açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Yeni doğalgaz düzenlememizle birlikte vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz yıllık tutarı 1500 ila 3 bin 500 lira arasına çıkardık. Bu kapsamda, ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli hale getirdik. Böylelikle vatandaşlarımıza sunduğumuz doğalgaz desteğini aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseltiyoruz." ifadeleri yer aldı.
DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Doğalgaz desteği almak isteyen aileler, e-Devlet üzerinden Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT’ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.
DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
“Doğalgaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin; “Doğalgaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin;
Türk vatandaşı olması,
e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,• Doğalgaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,
İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması
Ödenecek faturasının resmi ikamet adresine ait mesken abone grubuna ait olması,
Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi.