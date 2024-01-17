Haberler Ekonomi Merak Edilenler Doğalgaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Ocak Doğalgaz desteği ne kadar, nasıl başvuru yapılır? - Merak Edilenler Haberleri

Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak, ne kadar oldu? Ocak ayının gelmesiyle birlikte doğalgaz ödemelerinde son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Doğalgaz Tüketim Desteği başvuruları e-Devlet sayfası üzerinden gerçekleşiyor. Başvurularını yaparak hak sahibi olan vatandaşlar "Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak, ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2024 Doğalgaz yardımı hakkında merak edilenler... Habertürk Giriş: 17.01.2024 - 22:16 Güncelleme: 17.01.2024 - 22:16 facebook

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Doğalgaz desteği ödemelerinin hesaplara yatırılıp yatırılmadığı merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen doğalgaz desteğine zam yapılmıştı. Peki, doğalgaz yardımı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte doğalgaz yardımı başvuru ekranı ile ödemeler hakkında güncel bilgiler...

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DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK? Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğalgaz desteğinde bulunuyor. Ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Ancak geçen yıl kış dönemi ödemeleri şubatta gerçekleşmişti. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.