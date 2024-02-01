Doğanın bilinmeyen tarafı: Daha önce hiç görmediğiniz farklı 15 hayvan

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MARGAY KEDİSİ Orta ve Güney Amerika'nın yaprak döken, subtropikal ve bulut ormanlarında yaşayan bu hayvanlar, arka ayaklarını 180 derece döndürme yeteneğine sahip olan tek kedidir ve ağaçtan ağaca atlayabilir. Etçil olan bu margaylar; yiyecek olarak fareler, ağaç kurbağaları, kuşlar ve sincaplar gibi hayvanları tüketir. Ayrıca, kuyruğu arka ayağından daha uzundur ve 1990'larda kürkü için avlanan margaylar, yasa dışı yaban hayatı ticaretinden zarar gördükleri için oldukça nadirdir. Artık 'tehdide yakın' türler olarak sınıflandırılıyor. Kendi bölgesini belirtmek için ağaç dallarında veya yerde idrar püskürtür veya izler bırakır.

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MARKHOR Dağların yaşlı adamı olarak bilinen bu olağanüstü keçi yalnızca kuzeydoğu Afganistan ve Pakistan'ın ücra dağlarında bulunur ve Pakistan’ın ulusal hayvanıdır. Ayrıca, dünyanın nesli tükenmekte olan yaban hayatı listesinde yer alan bu hayvanın tükürüğü bir anti-zehir olarak oldukça rağbet görüyor. Markhorlar özensiz yiyicilerdir, bu yüzden geviş getirdiklerinde ağızlarından tükürükler dökülür ve yerde kurur, böylelikle yerel halk tükürüğü yerden kazıyarak elde eder.