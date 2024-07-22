Doğanın kamuflajı: Kutup tilkisinden kekliklere kadar kışın beyaz renge dönen 7 hayvan!
Kış mevsimi, doğanın en sert yüzünü gösterdiği zamanlardan biridir. Bu zorlu koşullarda hayatta kalmak, birçok hayvan için hayati önem taşır. Ancak bazı hayvanlar, kışın beyaza bürünerek çevrelerine uyum sağlarlar. Bu değişim, onları hem avcılardan korur hem de avlanmalarını kolaylaştırır. Peki, hangi hayvanlar beyaza döner? İşte, kış aylarında rengi değişen 7 hayvan!
Kış ayları geldiğinde bazı hayvanlar yazın mat renkli kürklerini veya tüylerini saf beyaza çevirir. Bu hayvanların kürklerine renk veren melanin pigmenti beyaz kürkte bulunmadığından tüylerin içinde hava boşluklarının oluşmasına neden olur. Bu hava boşlukları ise yalıtım sağlayarak hayvanın vücut ısısını korumasına yardımcı olduğundan beyaz kürk sadece kamuflaj sağlamakla kalmaz, aynı zamanda hayvanın soğuk kış aylarında sıcak kalmasına da katkıda bulunur. Haberimizde kışın beyaz renge dönen bu hayvanları sizin için derledik. İşte, detaylar...
1. YABANİ TAVŞANLAR
Kuzey kutbu tavşanı, dağ tavşanı ve kar tavşanı olarak bilinen türler kışın renk değiştirir. Bu renk değişiminin, gün ışığı miktarının azalmasıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor. Yani kışın günlerin kısalmasıyla birlikte, retinadaki reseptörler bu bilgiyi tavşanların beynine ileterek kahverengi tüylerin beyaza dönüşümünü başlatıyor.
Ancak son araştırmalarda küresel ısınma nedeniyle kar örtüsünün azalması, tavşanların renk değişiminde zamanlama sorunlarına yol açıyor. Bu da beyaz renge bürünen tavşanların, karla kaplı olmayan toprak rengindeki çevrede kamufle olamamasına neden oluyor.
2. KUTUP TİLKİLERİ
Kutup tilkileri yazın kahverengimsi gri, kışın ise buz beyazı renge dönüşerek kış mevsiminde çevrelerine uyum sağlarlar. Ancak Alaska ve Kanada'daki kıyı bölgelerinde yaşayan bazı kutup tilkileri, arduvaz gri renkte olup kışın sadece hafif bir renk değişimi gösterirler.
3. SANSARLAR
Üç sansar türü (küçük sansar, uzun kuyruklu sansar ve kısa kuyruklu gelincik), yazın sıcak kahverengi tüylerini kışın buz beyazına dönüşerek kamufle oluyor. Özellikle gelincik, kuyruğunun siyah ucu dışında tamamen beyaz olan kış kürküyle tanınır. Ayrıca bu kürk, bir zamanlar kraliyet ve din adamlarının cüppelerini süslemek için kullanılıyordu.
Bunun yanı sıra güneyde yaşayanlar genellikle renk değiştirmezken kuzeyde yaşayanlar renk değiştirir. Geçiş bölgelerinde yaşayan bazı sansarlar ise kısmen renk değiştirirler. Bu renk değişiminde gün ışığı miktarı, sansarların renk değiştirme zamanlamasında belirleyici rol oynar.
4. PEARY REN GEYİĞİ
Kanada ve Grönland'ın Yüksek Arktik bölgelerine özgü Peary ren geyiği, kışın gelişiyle birlikte gümüşi yaz kürklerini beyaz kürklere dönüştürerek adaptasyon geçiriyor ve bunu yaşayan tek ren geyiği türüdür. Diğer ren geyiği türleri yıl boyunca kahverengi veya gri kalır, ancak kış kürklerinin büyümesiyle birlikte tonları biraz açılabilir.
5. KEKLİKLER
Beyaz kuyruklu keklik tamamen beyaz olurken söğüt kekliği ve dağ kar tavuğu kuyruklarında bazı siyah tüyler taşır. Dağ kar tavukları, karla uyumlu beyaz botlar bile geliştirirler; bu tüylü ayak örtüsü, kar üzerinde yürümelerine yardımcı olur. Kış tüylerindeki hava kabarcıkları, izolasyona yardımcı olabileceği düşünülen bir özellik olup onları diğer beyaz kuşlardan daha parlak beyaz gösterir. Bu özel adaptasyonları sayesinde, kış aylarında karla kaplı çevrelerinde mükemmel bir kamuflaj sağlarlar.
6. SİBİRYA HAMSTERI
Listede evcil hayvan olarak sahiplenebileceğiniz tek hayvan Sibirya hamsterıdır. Doğal ışık alan bir odada tutulduğunda gümüşü çinçilla renginden çoğunlukla beyaz renge döner. Bu tüy rengi değişimi ise sıcaklıktan bağımsız olarak gerçekleşir ve tamamen doğal ışık miktarına bağlıdır.
7. KUZEY FARESİ (COLLARED LEMMING)
Dicrostonyx cinsine ait olan ve tür sayısı belirli olmayan lemmingler, sıcak aylarda kahverengi veya gri renkten, kar yağdığında beyaza döner. Gerçek lemminglerden farklı bir cinse ait olan bu lemmingler, karın altına yuva yapmak ve söğütlerin saplarına ulaşmak için özel kış pençeleri geliştirirler. Ayrıca çoğunlukla karın altında yaşayan bu lemmingler, kamuflaj gerektirmeyen bir yaşam sürerler.
Kaynak: Britannica