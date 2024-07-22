Doğanın kamuflajı: Kutup tilkisinden kekliklere kadar kışın beyaz renge dönen 7 hayvan!

7. KUZEY FARESİ (COLLARED LEMMING)

Dicrostonyx cinsine ait olan ve tür sayısı belirli olmayan lemmingler, sıcak aylarda kahverengi veya gri renkten, kar yağdığında beyaza döner. Gerçek lemminglerden farklı bir cinse ait olan bu lemmingler, karın altına yuva yapmak ve söğütlerin saplarına ulaşmak için özel kış pençeleri geliştirirler. Ayrıca çoğunlukla karın altında yaşayan bu lemmingler, kamuflaj gerektirmeyen bir yaşam sürerler.

Kaynak: Britannica