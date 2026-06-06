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        Haberler Yaşam Doğanın mest eden izleri havadan görüntülendi

        Doğanın mest eden izleri havadan görüntülendi

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bozkırın ortasında yer alan doğal oluşumlar, farklı yapısıyla dikkat çekiyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 11:26 Güncelleme:
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        Bozkırın saklı yüzü

        Kırıkkale'de dağ yamaçlarını kaplayan farklı yeryüzü şekilleri, havadan görüntülendi.

        Anadolu'nun bozkır coğrafyasında saklı kalan bu alan, dokusu ve yapısıyla dikkat çekiyor.

        Büyüksarıkaya ve Küçüksarıkaya köyleri sınırında yer alan bölge, havadan bakıldığında etkileyici bir görüntü oluşturuyor.

        Yüzeyler boyunca uzanan ince çizgiler, derin kıvrımlar ve dalga şeklindeki dokular, yamaçlara farklı bir görünüm kazandırıyor.

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        Çevredeki bitki örtüsüyle bütünleşen doğal yapı, bölgeye dikkat çekici bir manzara katıyor.

        Drone kamerasına yansıyan görüntülerde, vadiler arasında uzanan şekiller adeta doğanın yıllar içinde işlediği bir tabloyu andırıyor.

        Bahşılı ilçesinde bulunan bölge, hem fotoğraf tutkunlarının hem de doğa rotası arayanların ilgisini çekecek güzelliğiyle ön plana çıkıyor.

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