Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Doğanın uyanış sırrı çözüldü: Bitkiler ne zaman çiçek açacaklarını nasıl anlar?

        Havaların ısınmasıyla birlikte doğa uyanışa geçiyor ve çıplak ağaç dalları rengarenk çiçeklerle donanıyor. Peki, bitkiler kışın bittiğini ve baharın geldiğini, daha da önemlisi çiçek açma vaktinin geldiğini nasıl anlıyor? Doğanın bu büyüleyici zamanlama sırrını ve ardındaki bilimsel gerçeği sizin için derledik...

        Giriş: 26.03.2026 - 08:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bahar aylarının gelmesiyle her tarafı saran çiçeklerin ne zaman açacaklarını nasıl bildiklerini hiç düşündünüz mü? İnsanlar gibi bitkilerin de adeta tıkır tıkır işleyen içsel bir saati ve mevsimsel değişimleri takip etme yeteneği var. Bitkilerin bu gizemli dünyasına ve dünyadaki büyüleyici çiçeklenme manzaralarına dair tüm detaylar haberimizin devamında...

        2

        GÜNEŞ IŞIĞI VE SICAKLIĞIN ETKİSİ

        İlkbaharda çiçek açan bitkiler için günlerin uzaması ve sıcaklıkların artması en önemli mevsimsel işaretlerin başında geliyor. Özellikle yapraklı bitkiler, mart ayından haziran sonundaki yaz gündönümüne kadar sürekli artan güneş ışığına karşı son derece hassas bir yapıya sahip.

        3

        Nergis ve lale gibi çiçekleri doğrudan topraktan çıkan bitkiler veya kiraz ağaçları gibi dallarında çiçek açan türler için ise en temel tetikleyici unsur artan hava sıcaklıkları oluyor. Uzmanlar, bitkilerin bu mevsimsel değişimleri algılama biçimlerinin doğanın kusursuz işleyişini yansıttığını belirtiyor.

        4

        ÖLÜM VADİSİ'NDE BEKLENMEDİK ÇİÇEKLENME

        Mevsimsel ipuçlarının bitkiler üzerindeki etkisine en çarpıcı örneklerden biri de ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşanıyor. Kavurucu sıcakları ve kuraklığıyla bilinen Ölüm Vadisi (Death Valley), bu yıl alınan fazladan yağışlar sayesinde devasa bir kır çiçeği patlamasına sahne oldu.

        5

        Bazı bölgelerde en yoğun çiçeklenme dönemi geride kalmış olsa da, yüksek kesimlerde nisan ayından haziran ayına kadar bu muazzam görsel şölen devam edecek.

        6

        KİRAZ ÇİÇEKLERİ HAVA DURUMUNA BAĞLI

        Washington DC'nin dünyaca ünlü kiraz çiçekleri de baharın en önemli müjdecilerinden biri olarak kabul ediliyor. National Mall bölgesini süsleyen yoshino ağaçlarının çiçek açma süresi büyük ölçüde o anki hava koşullarına bağlı.

        7

        Serin ve sakin bir hava bu süreyi uzatabilirken, rüzgarlı ve yağmurlu bir gün narin çiçeklerin dökülmesine yol açabiliyor. Hatta beklenmedik şekilde geç gelen bir don olayı, ağaçların çiçek açmasını tamamen engelleyebiliyor.

        Kaynak: Popular Science

