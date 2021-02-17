Elon Musk'ın kripto paralar hakkında yaptığı yorumlar sebebiyle fiyatı yükselen Dogecoin fiyatı iki gündür düşüyor! Uzun süre ekonomi dünyasını meşgul eden Bitcoin'den sonra Dogecoin de ekonomi dünyasında araştırılan kripto paralardan biri oldu. Elon Musk'ın Twitter paylaşımlarıyla birlikte yükselen ama iki gündür düşüşü önlenemeyen Dogecoin nedir, nasıl alınır? Kripto para Dogecoin kaç TL, neden yükseliyor?

DOGECOİN KAÇ TL?

Dogecoin (DOGE) 0,4532 TL Dogecoin (DOGE) 0,0535 Dolar

DOGECOİN NEDİR?

Dogecoin (sembolü Ɖ ve D, kısaltma: DOGE) logosunda bir internet fenomeni olan Doge'un esinlendiği Shiba Inu cinsli bir köpek olan, Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. 8 Aralık 2013 tarihinde başlatılmıştır.

DOGECOIN NASIL ALINIR?

Dogecoin alabilmek için Paribu ya da Koinim gibi yerli kripto para borsalarında yer almanız gerekmektedir. Bu parayı kullananların çoğu Paribu üzerinden işlem yapmaktadır. Öncelikle bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesabınızı kimlik bilgileriniz ile onayladıktan sonra yatırım işlemlerine giriş yapabilirsiniz.

Hesabınıza EFT, Havale ya da Papara sayesinde para yatırabilirsiniz. Hesabınızdaki paranız ile de Dogecoin alabilirsiniz. Paribu hesabınıza para yatırırken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Bunlar; Havale, EFT ya da papara üzerinden sadece kendi bireysel hesabınıza para yatırmalısınız. Ayrıca kendi adınıza açmış olduğunu bireysel, vadesiz ve Türk Lirası olan hesaplardan gönderim sağlamalısınız. Zaten Paribu üzerinde bir başka kişiye ait hesaplardan gönderim yapılmasına izin verilmemektedir.

ATM üzerinden yapacağınız gönderimlerde ise gönderici bilgilerini teyit etmek mümkün olmadığı için kabul gönderiminiz gerçekleştirilemez.

Gönderdiğiniz miktar anında Paribu üzerindeki hesabınıza yansıyacaktır.

İşleminiz sonrasında size gönderilen kodu açıklama alanına yazmanız önemlidir.

Mutlaka bir açıklama belirtmelisiniz. Yoksa gerçekleştirilen transferlerin işlem ücreti gönderdiğiniz paradan düşülerek size iade edilir.

DOGECOIN NEDEN YÜKSELİYOR?

2013 yılında bir “meme token” olarak piyasaya sürülen Dogecoin (DOGE) 24 saatte gösterdiği %45’e yakın yükseliş ile fiyatını 0,013 dolara çıkardı. DOGE piyasa değeri 1.4 milyar doları aşarken, günlük ticaret hacmi 1.3 milyar doları buldu.

DOGE için yaşanan artışın arkasındaki etkenlerden biri meme coin’in yaşadığı DeFi gelişmesi olabilir. DOGE’nin tokenize edilmiş verdiyonu olan renDOGE, merkeziyetsiz finans kullanıcıları için Ethereum ağında işlem görmeye başlıyor.

DeFi yatırımcıları OpenDAO projesinin desteği ile ellerindeki Dogecoin’leri kullanarak dolar destekli bir sabitcoin (stablecoin) olan DOGEO’yu elde edebilirler. Ren yöneticileri gerekli denetimlerin tamamlanması ile kullanıcıların DOGE yatırımlarını renDOGE’lerini teminat olarak kullanarak sabitcoine çevirebileceklerini açıkladı.

Reddit’teki SatoshiStreetBets topluluğu, Dogecoin için GameStop‘takine (GME) benzer bir tavır sergiliyor. ‘Pump’ olarak adlandırılabilecek bu hareket, insanların DOGE için desteğe çağrılmasıyla başladı. Tesla CEO’su Elon Musk’ın zaman zaman dile getirdiği DOGE, aldığı bu desteklerle önemli sıçramalar yaşadı.