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Dogecoin yine Elon Musk'ın desteğiyle yükseldi

Elon Musk Dogecoin'e verdiği destek sebebiyle kendisine takılan 'The Dogefather' lakabını attığı tweette kullandı. Dogecoin sadece 1 saatte yüzde 8 değer kazandı

Dogecoin yine Elon Musk'ın desteğiyle yükseldi
HABERTURK.COM

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk attığı tweetlerle kripto para piyasasını etkilemeye devam ediyor. Elon Musk 8 Mayıs'ta ünlü komedi programı Saturday Night Live'ı sunacağını "The Dogefather SNL 8 Mayıs" ifadeleriyle takipçileriyle paylaştı.

Reddit ve Twitter'da kullanıcılar Dogecoin'e verdiği destek sebebiyle Elon Musk'a 'The Godfather' üzerinden yapılan bir kelime oyunuyla 'The DogeFather' diyor. Sosyal medyada bu 'espriyi' barındırıan birçok görsel paylaşılıyor.

Yani aslında Elon Musk bugünkü tweetiyle açık bir yatırım tavsiyesinde bulunmadı. Ancak Elon Musk'ın hesabında 'The Dogefather' ifadesinin kullanması bile yatırımcının Dogecoin'e hücum etmesine yetti. Dogecoin söz konusu tweetin atılmasının ardından sadece 1 saatte yüzde 8 yükselişle 0.29 doları gördü.

NEDEN DESTEKLİYOR?

Elon Musk Dogecoin'le ilgili geçen yıldan bu yana tweetler atıyor. Musk'ın bu paraya desteğini anlamak için öncelikle Dogecoin'in neden yaratıldığını anlamak gerekiyor. Dogecoin 2013 yılında aslında kripto paralarla dalga geçmek amacıyla yaratıldı. Yaratıcıları insanların düşünmeden her kripto paraya yatırım yaptığını düşünüyordu. Bunu vurgulamak amacıyla da logosunda bir internet meme’i olan ve Doge olarak anılan bir Shiba Inu cinsi köpek kullanıldı.

Elon Musk tam olarak bu ironi sebebiyle Dogecoin'i desteklediğini defalarca açıkladı. Yani teknolojisine herhangi bir hayranlık duymuyor.

5.6 MİLYAR DOLARLIK PİYASA DEĞERİNE SAHİP

Son zamanlarda kripto para yatırımcı sayısının artmasının ana nedeni yüksek getiri beklentisi oldu. Ancak özellikle 2016 öncesinde kripto para topluluklarında finansal sistemi değiştirmek isteyen aktivistlerin oranı daha yüksekti. Bu amaca ilerlerken de içinde bir komedi unsuru barındırmasından hoşlanan yatırımcılar Dogecoin'in ilk yatırımcı tabanını oluşturdu. Bir şaka olarak başlayan bu kripto para Elon Musk'ın da desteğiyle bugün 5.6 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı.

THODEX'LE GÜNDEME GELDİ

Dogecoin son günlerde Türkiye'nin gündemine ise Thodex skandalıyla geldi. 400.000'e yakın yatırımcıyı mağdur eden Thodex Dogecoin'i piyasa fiyatının yüzde 20-30 altına satıyordu. Platformdaki kullanıcı sayısının artmasındaki önemli nedenlerinden birisi de bu indirimdi. Ancak son edinilen bilgilere göre bu Dogecoin'ler aslında sahteydi.

ETHEREUM'DA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Bu arada haftasonu 47.500 dolara kadar gerileyen Bitcoin dün bir süreliğine 55.000 doların üzerini gördükten sonra bugün yatay bir seyir izliyor. Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.3 değer kaybederek 54.500 dolara geriledi. Ethereum ise yüzde 2'lik yükselişle 2.600 doların üzerine tırmandı. Ethereum'un haftalık yükselişi böylece yüzde 12'yi buldu.

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