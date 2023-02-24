Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Doğu Anadolu Fay Hattında gerçekleşti. Ülkemizde Kuzey, Doğu ve Batı Anadolu olmak üzere üç büyük fay hattı bulunmaktadır. Doğu Anadolu Fay Hattı; Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey ucundaki Maraş Üçlü Bitişmesi ile başlayıp Kuzey Anadolu Fayı ile birleştiği Karlıova Üçlü Bitişmesi'ni kapsayan çok alanlı bir fay olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte, DAF üzerindeki il ve ilçeler ile tarih boyunca meydana gelen depremler listesi...