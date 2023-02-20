Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından deprem kuşağında yer alan Türkiye'de artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde Kuzey, Doğu ve Batı Anadolu olmak üzere üç büyük fay hattı bulunmaktadır. Doğu Anadolu Fay Hattı; Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey ucundaki Maraş Üçlü Bitişmesi ile başlayıp Kuzey Anadolu Fayı ile birleştiği Karlıova Üçlü Bitişmesi'ni kapsayan çok alanlı bir fay olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte, DAF üzerindeki il ve ilçeler ile tarih boyunca yaşanmış gelen depremler...