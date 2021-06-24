Sahnelere dönüyor

Doğu Demirkol, pandemi nedeniyle ara verdiği gösterilerine kaldığı yerden devam edecek. Aşılama yaygınlığının artmasıyla vaka sayılarının azalması Demirkol'u sahnelere dönme konusunda harekete geçirdi.
'Ahlat Ağacı', 'Ölümlü Dünya' ve 'Bayi Toplantısı' filmlerindeki başarısının ardından, kendi hayatından hikayeler anlattığı 'Doğu' dizisinin ilk sezonunu tamamlayan komedyen yeni hikâyeler eklediği gösterisine başlıyor. Doğu Demirkol, yeni hikayelerle bezenmiş sezonun ilk stand - up gösterisine Kuşadası'ndan sonra Çeşme, Altınoluk, Bodrum ve Datça'da devam edecek.
16 Temmuz: Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro
18 Temmuz: Çeşme Açıkhava Tiyatrosu
19 Temmuz: Altınoluk Amfi Tiyatro
25 Ağustos: Datça Açık Hava Tiyatrosu
26 Ağustos: Bodrum Antik Tiyatro
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