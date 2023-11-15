Turistik Doğu Ekspresi trenleri 8 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşmakta olup her bir yataklı vagon 10 kompartıman(oda), her bir odada ise 2 adet yatak bulunmakta. Bireysel yolcular için 2 vagon satış yapılacak olup bireysel yolcular için bilet satışları 1 kasımda başlayacak.

Ankara-Kars yönünde Erzincan, Erzurum istasyonlarında ve Kars–Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı duruşlar yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi trenlerimiz 2023-2024 sezonunda Ankara'dan 11.12.2023 ve 08.03.2024 tarihleri arasında pazartesi, çarşamba, cuma günlerinde ve Kars'tan 13.12.2023 ile 10.03.2024 tarihleri arasında çarşamba, cuma ve pazar günlerinde hareket edecek şekilde seferlerine başlayacak" dedi.

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DOĞU EKSPRESİ ODA FİYATLARI NE KADAR?

Turistik Doğu Ekspresi yataklı oda fiyatları dönemsel olarak değişmekte olup; düşük dönem oda ücreti 6 bin lira, normal dönem oda ücreti 8 bin lira ve yüksek dönem oda ücreti 12 bin 500 lira olarak uygulanacak.

Bireysel satışta en düşük ücret oda ücreti. Bir odada en fazla iki kişi seyahat edebilir ancak buna ilave olarak odalarda 0-6 yaş arasında en fazla 2 adet çocuğun seyahati ücretsiz kapsamında olacak.