Doğu Ekspresi bilet fiyatları belli oldu! İşte 2023-2024 Turistik Doğu Ekspresi güzergahı
Doğu Ekspresi bilet fiyatları ve bilet satış tarihi açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamasının ardından gündeme geldi. Son dakika açıklamasının ardından Turistik Doğu Ekspresi hareket günleri, kalkış saatleri ve yataklı vagon oda fiyatları araştırmaları hız kazandı.Bakan Uraloğlu, 2023-2024 yılı sezonu Turistik Doğu Ekspresi trenlerinin yapacakları seferlerin tüm hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu. İşte 2023-2024 Doğu Ekspresi güzergahı ve bilet fiyatları hakkında merak edilenler...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık tarafından Ankara – Kars güzergâhı arasında yapılan Doğu Ekspresi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. 2023-2024 Turistik Doğu Ekspresi fiyatları belli olurken gözler "Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, güzergahı nasıl ve kaç gün sürüyor?" sorularının yanıtına çevrildi. İşte 2023-2024 Doğu Ekspresi bilet fiyatları ve güzergahına ilişkin detaylar...
DOĞU EKSPRESİ 84 SEFER YAPACAK!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi ile aralıktan itibaren haftada üç gün sefer gerçekleştirilecek. Ekspres, Ankara'dan 11 Aralık 2023-8 Mart 2024 ve Kars'tan 13 Aralık 2023-10 Mart 2024 tarihleri arasında sefer yapacak. Ankara'dan pazartesi, çarşamba, cuma, Kars'tan ise çarşamba, cuma, pazar günleri hareket edecek. Turistik Doğu Ekspresi bu sezon Ankara-Kars yönünde 42, Kars-Ankara yönünde 42 olmak üzere toplam 84 sefer yapacak" açıklamalarında bulundu.
YILBAŞI VE SÖMESTR DÖNEMLERİ İÇİN EK SEFERLER KONDU
Bu seferlere ek olarak yılbaşı ve sömestr dönemleri için Ankara’dan 31.12.2023, 20.01.2024, 27.01.2024 tarihlerinde ve Kars’tan 02.01.2024, 22.01.2024, 29.01.2024 tarihlerinde ek seferler yapılacak. Buna göre, Ankara-Kars yönünde 42, Kars-Ankara yönünde 42 olmak üzere toplam 84 tren seferi gerçekleştirilecek.
GEZİ AMAÇLI DURUŞLAR YAPILACAK
Ankara-Kars yönünde Erzincan, Erzurum istasyonlarında ve Kars–Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı duruşlar yapılacak.
Turistik Doğu Ekspresi trenleri 8 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşmakta olup her bir yataklı vagon 10 kompartıman(oda), her bir odada ise 2 adet yatak bulunmakta. Bireysel yolcular için 2 vagon satış yapılacak olup bireysel yolcular için bilet satışları 1 kasımda başlayacak.
DOĞU EKSPRESİ HAREKET GÜNLERİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi trenlerimiz 2023-2024 sezonunda Ankara'dan 11.12.2023 ve 08.03.2024 tarihleri arasında pazartesi, çarşamba, cuma günlerinde ve Kars'tan 13.12.2023 ile 10.03.2024 tarihleri arasında çarşamba, cuma ve pazar günlerinde hareket edecek şekilde seferlerine başlayacak" dedi.
DOĞU EKSPRESİ ODA FİYATLARI NE KADAR?
Turistik Doğu Ekspresi yataklı oda fiyatları dönemsel olarak değişmekte olup; düşük dönem oda ücreti 6 bin lira, normal dönem oda ücreti 8 bin lira ve yüksek dönem oda ücreti 12 bin 500 lira olarak uygulanacak.
Bireysel satışta en düşük ücret oda ücreti. Bir odada en fazla iki kişi seyahat edebilir ancak buna ilave olarak odalarda 0-6 yaş arasında en fazla 2 adet çocuğun seyahati ücretsiz kapsamında olacak.
TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ TRENİ KALKIŞ SAATLERİ
Turistik Doğu Ekspresi Ankara-Kars yönü kalkış saati 15:55, Kars-Ankara kalkış saati 22:20 olarak planlandı. Turistik Doğu Ekspresi, Ankara - Kars yönünde Erzincan’da 164 dakika, Erzurum’da 180 dakikalık duruşla 30 saatlik bir seyahat, Kars-Ankara yönünde İliç ve Divriği’de 180’er dakika, Sivas’ta 230 dakikalık duruşla 34 saat 30 dakikalık bir seyahat programlandı. Turistik Doğu Ekspresi ile 2019 yılından bugüne kadar toplam 66 bin 258 yolcu taşındı.