Doğu Ekspresi ile hem ucuz hem de masalsı bit yolculuğa çıkabilirsiniz. Ankara'da başlayan ve Kars'ta biten Doğu Ekspresi, masalsı manzaralar sunan kompartımanlı tren yolculuğu için yeni yolcularını bekliyor. Türkiye’nin en uzun tren yolculuklarından biri olan ve TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Doğu Ekspresi'nde, geçen yıl 324 bin yolcuya hizmet verilirken bu yılın ilk 10 ayında 363 bin kişi yolculuk yaptı.

DOĞU EKSPRESİ HANGİ ŞEHİRLERDEN GEÇİYOR? DOĞU EKSPRESİ GÜZERGAHI

Özellikle genç kitle arasında popüler olan Doğu Ekspresi güzergahı Ankara-Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars'tan oluşuyor. Ara duraklarda birkaç dakika duraklarken, ana duraklarda ise bu süre 10-15 dakikaya kadar çıkabiliyor. Ankara-Kars arası seferlerde duraklardan kalkış saatleri Ankara'da 17.55, Kayseri'de 00.48, Sivas'ta 04.19, Erzincan'da 10.32 olarak belirlendi.

Doğu Ekspresi, Ankara Garı'ndan her gün saat 17.55'te kalkıyor. Ertesi gün saat 18.30'da Kars Garı'na varıyor. Yolculuk, yaklaşık 24,5 saat sürüyor. Kars'tan seferler ise her gün sabah saat 08.00'da başlıyor.

DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI 48 LİRADAN BAŞLIYOR

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından sunulan Doğu Ekspresi hizmeti, 48 lira ila 188 lira arasında değişen fiyatlarda "masalsı" bir gezi deneyimi sunuyor.

Taşımacılık AŞ tarafından Doğu Ekspresi için indirimli biletler de sunuluyor. Gidiş-dönüş bileti ve "Genç Bilet" alanlara yüzde 20 indirim sağlanıyor. Söz konusu indirimden, 13-26 yaş arası gençler faydalanabiliyor. Bunun dışında öğretmenlere, askeri yolculara, en az 12 kişilik gruplara, 60 yaş üzeri yolculara, basın kartı ve TCDD çalışanı ya da emeklisi eşine de yüzde 20 indirim imkanı sunuluyor.

DOĞU EKSPRESİ BİLETİ İÇİN TIKLAYIN

DOĞU EKSPRESİ VE VAGON ÇEŞİTLERİ

Trende pulman, örtülü kuşetli ve yataklı olarak üç farklı özellikte seyahat etme olanağı sağlanıyor.

Tüm yolculuğun koltukta geçirildiği ve yataklı alternatifin bulunmadığı vagon olan Pulman'da koltukların tamamı kendi etrafında dönebiliyor. Örtülü Kuşetli ise karşılıklı ikili koltuk üzerinde ranza şeklinde yatakların bulunduğu ve 4 kişinin konaklayabildiği odaların olduğu vagona deniyor. Doğu Ekspresi'nde en çok yataklı vagon tercih ediliyor. Mini buzdolabı, özel lavabo ve rafın olduğu bu vagon tipinde, oda ısısı istenildiği gibi ayarlanıyor.

Doğu Ekspresi'nde yemekli vagondaki restoranda konuklara hizmet veriliyor. Doğu Ekspresi ile bembeyaz kar manzaralarını görmek isteyenler ocak-şubat aylarını, Doğu'nun yemyeşil yaylalarını görmek isteyenler ise mayıs-haziran dönemini tercih ediyor.

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