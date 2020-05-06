Doğum; 9 aylık bir gebelik sonrasında bebeğin dünyaya gelmesinin sağlandığı andır. Doğum çeşitleri her geçen gün daha da kolaylaştırma çalışmaları sayesinde artık kadınların korkulu rüyası olmaktan çıkmaya başlayacaktır. Öncelikle doğumun nasıl olacağına karar vermek önemlidir. 18-36 yaşlarında ve ilk doğum genelde normal doğum olarak yapılması ihtimali yüksek doğumlardır. Ama çok daha erken ve geç yaşlarda bu durum riskli olabilmektedir. Hekimle beraber doğumun yapılmasına dair bir bilgi alış verişi yapılmalıdır.

Normal Doğum

Düzenli aralıklarla gelen ve kasların kasılması sonrasında vajinal yolla yapılan doğumdur. Sancıların artarak çoğalması ve sıklaşma ile doğumun yaklaşması ve gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Ancak sancıların fazla olmaması ve doğum için gerekli olan ortamı oluşturmaması halinde suni sancıyla desteklenerek doğum yaptırılmaktadır. Eğer buna rağmen hala açılma gerçekleşmez ve gelişme olmazsa sezeryan yapılması suretiyle bebeğin doğurulması sağlanmaktadır.

Epizyolu doğum

Bebeğin doğum esnasında gelişinin daha rahat sağlanması ve yırtıkların önlenmesi amacıyla geliş yolunun kesilerek açılmasını sağlama yöntemidir. Lokal anestezi uygulanarak gerektiği durumlarda yapılır, kesilen yer doğum sonrasında dikilir.

Forsepsle veya vakumla doğum

Metal bir alat olan forseps ile bebeğin başını kavrama suretiyle vakumla dışarı çekilmesi sşeklinde yapılan doğum şeklidir. Normal doğumların %10’unda gerekli durumlarda uygulanabilmektedir. Bu durum bebeğin kolay gelememesi ya da annenin itmesinin sonuç vermemesi halinde bebeğin sağlıklı doğması açısından uygulanmaktadır. Anne için biraz travmatik olmasının yanında bebek için çokaz riskli bir uygulamadır.

Sezaryenle Doğum

Bir ameliyat uygulaması olması açısından risk oluşturması nedeni ile normal doğuma öncelik verilmektedir. Anne ve bebeği tehdit eden bir durum söz konusu olması halinde uygulanabilir bir yöntemdir. Ekseriye ilk doğumlarda bebeğin başının gelmemesi halinde yapılmaktadır. Doğum anında uygulanması annenin bilgilendirilmesi sağlanır. Karın bölgesinin açılması suretiyle bebeğin alınması yöntemidir. Yarım saat sürebilen bir operasyon olmasından sonra tamamlanmaktadır.

Epidural anestezi

Bölgesel olarak uygulanan bir uyuşturmadır. Annenin doğum sırasında sancılarının azalması istemesi durumunda doğum yapılan bölgeye ilaç uygulanarak uyuşması sağlanmaktadır. Normal doğum ve sezaryen doğumlarda kullanılabilen güvenli bir uygulamadır.

Spinal anestezi

Epidural anestezi ile aynı etkiyi sağlar. Spinal anestezi sıvı olan kese içine enjeksiyon yapılmasıdır, epidural anestezi ise; doğum aralığına enjeksiyon uygulamasıdır. Spinal anestezi daha hızlı uyuşma sağlamaktadır. Özellikle sezaryen doğumlarda uygulaması yüksektir.

Suda Doğum

35 ile 37°C de su dolu bir havuz içerisinde gerçekleşen alternatif bir doğum uygulamasıdır. Sıcak suyun sayesinde doğum sancıları azaltılarak gevşeme sağlanmaktadır. Endorfin salgılanmasını artıran sıcak su ile gerilimi azaltır ve doğumun rahat oluşmasını sağlar. Suni hiç bir etki gerektirmeden oluşan normal doğum uygulamasıdır. Özellikle bebeğin de su içinde olması ve doğunca suyun içerisine doğması şok etkisini de yaratmaması açısından sağlıklıdır.Doğum sonrasında annenin ve bebeğin kontrolleri sağlanır ve doğum sona ermiş olur.

Ancak suda doğum; ilk doğum yapan annelere, hepatit, HIV ve aktif genital enfeksiyonu olanlarda, öncesinde sezaryen doğum yapan ve kilosu fazla olanlarda,bebeğin ters gelmesi durumunda, çoğul gebelikte,bebeğin 4 kilo üstü kilosu olması halinde, erken doğum riskinde, ananenin yüksek tansiyon, şeker, kalp ve astım hastalıkları olması halinde ve su kesesinde sorun çıkması halinde bu doğum yöntemi kullanılmamaktadır.