Doğum yardımı ne kadar? Birinci, ikinci ve üçüncü çocuk için aylık kaç TL ödeniyor?
Doğum yardımı başvuruları sürüyor. Aile Yılı kapsamında başlatılan proje kapsamında 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren doğan tüm çocuklar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aylık ödeme yapıyor. Peki, kimler doğum yardımı alabilir, şartları nelerdir ve nasıl başvuru yapılır? İşte, doğum yardımına dair tüm detaylar...
Anne babaların yakından takip ettiği doğum yardımı ödemelerinin ilki Mayıs ayında hesaba yattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tüm ebeveynlere koşulsuzca verilen maddi destek kapsamında; birinci çocuk için tek sefere mahsus 5 bin TL, ikinci çocuk için her ay bin 500 TL ve üçüncü ya da sonraki her çocuk için ise aylık 5 bin TL ödeniyor. İşte, doğum yardımı başvuru ekranı ve diğer detaylar...
DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ BAŞLADI
Aile Yılı kapsamında müjdelenen doğum yardımı ödemeleri 28 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş,"163 bin 295 haneye ödemeler toplu olarak aktarılıyor" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemelerin 163 bin 295 annenin hesabına toplu olarak aktarıldığını söyledi.
Bakan Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin başladığını Samsun ziyaretinde duyurarak, "Bundan sonraki süreçte de her ay başvuruları aldıktan sonra takip eden ay içerisinde ödemeleri annelerin hesabına yatırmaya devam edeceğiz" dedi.
1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARI
İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)
2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)
3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)
DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını bildirdi.
Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." diye konuştu.
DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Doğum yardımlarının herhangi kriter gözetmeksizin yapılacağının altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:
“Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak."