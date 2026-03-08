Doktor: Başka Hayatta dizisi uyarlama mı, konusu nedir?
NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Doktor: Başka Hayatta" dizisi için geri sayım başladı. İlk bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek olan yapım, hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başrollerinde İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı dizinin hikâyesi, uyarlama olup olmadığı ve yayın günü izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Doktor: Başka Hayatta dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler ve hangi diziden uyarlandı? İşte yeni diziye dair merak edilen detaylar…
Televizyon dünyasına yeni bir yapım daha katılıyor. NOW TV’de yayınlanacak “Doktor: Başka Hayatta”, ilk bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yayınlanan afiş ve tanıtımların ardından sosyal medyada konuşulmaya başlanan dizi, özellikle konusu, oyuncu kadrosu ve uyarlama olup olmadığı sorularıyla gündeme geldi. Başrolleri İbrahim Çelikkol ile Sıla Türkoğlu’nun paylaştığı yapım hakkında “Doktor: Başka Hayatta ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak?” soruları da yoğun şekilde araştırılıyor. İşte merak edilen tüm ayrıntılar…
DOKTOR:BAŞKA HAYATTA NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Doktor: Başka Hayatta dizisi ilk bölümü ile bu akşam NOW ekranlarında yayınlanıyor.
DOKTOR:BAŞKA HAYATTA UYARLAMA MI?
Dizi, 2026'da 4. sezonuyla ekrana gelecek İtalyan dizisi DOC — Nelle tue mani'den uyarlandı.
DOKTOR:BAŞKA HAYATTA KONUSU NE?
Hafızanın sustuğu yerde vicdanın, sezgilerin ve insan olmanın sorumluluğunun konuştuğu “Doktor: Başka Hayatta”, izleyiciyi kimlik, kader ve yeniden başlama ihtimali üzerine düşündüren güçlü bir hikayeyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.
Geçirdiği ağır bir saldırının ardından son 12 yılına dair hiçbir şey hatırlamadan hayata dönen Prof. Dr. İnan Kural, kendisini yabancısı olduğu bir dünyanın içinde bulur. Geçmişi artık bir sis perdesinin ardındadır; tanımadığı ilişkiler ve cevapsız sorular arasında hayatını yeniden kurmak zorundadır. Kim olduğunu hatırlamasa da, kim olacağına karar verme cesareti onun elindedir. Bu yeni yol, İnan’ı hem mesleğiyle yeniden yüzleşmeye hem de geçmişinin karanlıkta kalan parçalarını aramaya sürükler.
DOKTOR:BAŞKA HAYATTA OYUNCULARI KİMLER?
Başrollerini İbrahim Çelikkol, Sıla Türkoğlu, Şebnem Hassanisoughi ve Bertan Asllani’nin paylaştığı yapımın geniş oyuncu kadrosunda; Güven Murat Akpınar, Ferit Aktuğ, Eylül Tumbar, Yasemin Yazıcı, Berk Özgür, Esra Akkaya, Merve Bulut, Aysun Demir, Özge Oneill Sarımola, Mert Yavuzcan ve İhsan İlhan gibi başarılı isimler yer alıyor.