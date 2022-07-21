Koronavirüsün hala devam etmesiyle birlikte sağlık sorunu yaşayanların randevu almak için çalışma saatleri hakkında tam bir bilgiye sahip olmak gerekiyor. Devlet Hastaneleri 'nin çalışma saatleri açılış, kapanış ve öğle arasına dair merak ettiklerinizi detaylı bir şekilde aşağıda ele aldık. İşte detaylar…