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Doktorlar öğle arasına saat kaçta çıkıyor? Doktorların öğle arası ne kadar ve kaç dakika sürüyor?

Koronavirüs şüphesi ile hastaneye başvuruda bulunan ve sağlık sorunu olan yüzlerce hastayı yakından ilgilendiren Devlet Hastanesi'nin çalışma saatleri merak konusu oldu. Peki, devlet hastaneleri saat kaçta açılıyor, kapanıyor? 2022 devlet hastanesi çalışma saatleri kaçtır? Doktorlar hastaneye kaçta gelir? İşte merak edilen soruların cevapları...

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  • Doktorlar öğle arasına saat kaçta çıkıyor? Doktorların öğle arası ne kadar ve kaç dakika sürüyor?

    Koronavirüsün hala devam etmesiyle birlikte sağlık sorunu yaşayanların randevu almak için çalışma saatleri hakkında tam bir bilgiye sahip olmak gerekiyor. Devlet Hastaneleri 'nin çalışma saatleri açılış, kapanış ve öğle arasına dair merak ettiklerinizi detaylı bir şekilde aşağıda ele aldık. İşte detaylar…
  • Doktorlar öğle arasına saat kaçta çıkıyor? Doktorların öğle arası ne kadar ve kaç dakika sürüyor?

    DEVLET HASTANESİ AÇILIŞ SAATİ

    Devlet hastaneleri sabah saat 09:00'da polikliniklerde hasta muayene ve takibine başlamaktadır. Fakat randevudan önce kayıt işlemini yapacağınız için erken saatlerde gidebilirsiniz.

    DEVLET HASTANESİ KAPANIŞ SAATİ

    Saat 09:00'da hasta kabul etmeye başlayan devlet hastaneleri saat 16:00'ya kadar hastalarla ilgilenmektedir. Saat 16:00 olduğunda mesai saatleri sona ermektedir.
  • Doktorlar öğle arasına saat kaçta çıkıyor? Doktorların öğle arası ne kadar ve kaç dakika sürüyor?

    HASTANELERDE ÖĞLE ARASI KAÇTA BAŞLIYOR?

    Devlet hastanelerinde saat 12:30-13:00 saatleri öğle arası olarak kabul edilir. Öğle arasından sonra tüm randevulu hastalar sırasıyla kapanış saatine kadar muayene olabilirler.
  • Doktorlar öğle arasına saat kaçta çıkıyor? Doktorların öğle arası ne kadar ve kaç dakika sürüyor?

    İSTANBUL HASTANELERİ ÇALIŞMA SAATLERİ

    İstanbul devlet hastaneleri saat 09:00'da açılış yapar ve 16:00'da kapanır. Ancak ağır ve yaralı hastalar için acil servis bölümü haftanın 7 günü, 24 saat boyunca hastaların sağlık sorunları ile yakından ilgilenmektedir.

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