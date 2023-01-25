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Dokuz Oğuz dizisi ne zaman başlıyor? Dokuz Oğuz oyuncuları kimler ve konusu nedir?

Fox TV'nin yeni dizisi Dokuz Oğuz için geri sayım başlamış durumda. Başrolünde ünlü oyuncu Kubilay Aka'nın yer aldığı dizi Dokuz Oğuz'un ne zaman başlayacağı, oyuncularının kimler olduğu ve konusu ile ilgili tüm bilgileri bir araya getirdik...

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  • Dokuz Oğuz dizisi ne zaman başlıyor? Dokuz Oğuz oyuncuları kimler ve konusu nedir?

    Dokuz Oğuz dizisi için beklenen zaman geldi çattı. Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusu ile şimdiden merak uyandıran diziye dair tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...
  • Dokuz Oğuz dizisi ne zaman başlıyor? Dokuz Oğuz oyuncuları kimler ve konusu nedir?

    DOKUZ OĞUZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Dokuz Oğuz dizisinin ne zaman başlayacağı belli oldu. İlgiyle beklenen Dokuz Oğuz 28 Ocak'ta Fox TV'de izleyicileriyle buluşacak.
  • Dokuz Oğuz dizisi ne zaman başlıyor? Dokuz Oğuz oyuncuları kimler ve konusu nedir?

    DOKUZ OĞUZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

    “Dokuz Oğuz”, Türk’ün olduğu her yerde, Türk için savaşacak “Oğuz Timi”nin hikayesini anlatıyor. Albay Tomris Toprak; “Türk Dünyası Acil Müdale Timi“ni kurmak için titizlikle çalışmalarını sürdürmüş ve en seçkin askerlerden oluşan Oğuz Timi’ni kurmuştur. 
  • Dokuz Oğuz dizisi ne zaman başlıyor? Dokuz Oğuz oyuncuları kimler ve konusu nedir?

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin göz bebeği olan bu birlik, dünyanın her noktasında kıyıma, zulme uğrayan Türkler için mücadele edecektir.Tim komutanı Türk Silahlı Kuvvetlerinin en yetenekli ve en cesur subaylarından biri olan Yüzbaşı Batur Karanlık ve onun isteğiyle
  • Dokuz Oğuz dizisi ne zaman başlıyor? Dokuz Oğuz oyuncuları kimler ve konusu nedir?

     “Oğuz Timi”ne kabul edilen Sözleşmeli Erler; Okan Demirkır ve Yaşar Kayatürk, Teğmen Yiğit Toygar, Astsubaylar; Ercan Korkut, Umay Çolpan, Timur Gökay ve Boran Delideniz yemin ederek göreve başlarlar. Oğuz Timi’nin göreve başlamasıyla artık dünyada hiçbir Türk kimsesiz değildir…
  • Dokuz Oğuz dizisi ne zaman başlıyor? Dokuz Oğuz oyuncuları kimler ve konusu nedir?

    DOKUZ OĞUZ DİZİSİNİN OYUNCULARI

    Kubilay Aka

    Deniz Işın

    Yasemin Kay Allen

    Hakan Boyav

    Tuncer Salman

    Dağhan Külegeç
  • Dokuz Oğuz dizisi ne zaman başlıyor? Dokuz Oğuz oyuncuları kimler ve konusu nedir?

    Kayhan Açıkgöz

    Serhan Onat

    Rami Narin

    Volkan Keskin

    Taylan Meydan

    Sahra Şaş

    Mehmet Çevik

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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