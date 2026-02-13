Canlı
Habertürk
Habertürk
        Dolandırıcılara GSM hattı temin ettikleri iddiasıyla yakalanan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı

        Dolandırıcılara GSM hattı temin ettikleri iddiasıyla yakalanan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı

        Çorum merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişilere GSM hattı temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 18:32 Güncelleme: 13.02.2026 - 18:32
        Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak aradıkları vatandaşların banka hesaplarına para yatırmalarını sağlayan dolandırıcılara hat temin ettikleri iddiasıyla Çorum, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan A.A, S.T, Y.T, O.D, M.A, R.T. ve F.F.İ'nin Çorum Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        Polis ekiplerince adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.T. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 6 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Öte yandan, şüphelilerin polis ekiplerince gözaltına alındıkları anlar, polis kamerasınca kaydedildi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak aradıkları vatandaşların banka hesaplarına para yatırmalarını sağlayan dolandırıcılara hat temin ettiği belirlenen 7 şüpheli, Çorum merkezli Diyarbakır ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda dün gözaltına alınmıştı.

        Soruşturma kapsamında şüphelilerin dolandırıcılara yaklaşık 800 farklı GSM hattı temin ettiği, bu hatlar aracılığıyla 48 ilde yapılan 160 dolandırıcılık olayında yaklaşık 139 milyon lira haksız kazanç elde edildiği tespit edilmişti.

        Fotoğraf: AA

