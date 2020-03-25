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Pazartesi günü koronavirüs endişeleriyle 6.60'ın üzerine tırmanan dolar dün bir hayli dalgalı bir gün geçirdi. Fed'in sınırsız hazine tahvili ve ipoteğe dayalı varlık alımına başlayacağını açıklamasıyla sabah saatlerinde 6.52-6.53 civarında seyreden dolar akşamüstüne kadar 6.50'nin bir üzerine çıktı bir altına indi. Ancak akşamüstü yönünü kararlı bir şekilde aşağıya çevirdi ve günü 6.4191'den kapattı.

Dolar koronavirüse yönelik endişelerin tüm gerçekliğiyle devam ettiği çarşamba gününe ise 6.4411'den başladı. Dün ABD'de Fed ve Beyaz Saray'ın attığı adımlarla küresel piyasalarda bir rahatlama yaşandı. ABD'de partilerin 2 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi üzerindeki pazarlığı sürüyor. Ancak bu paketin kısa sürede artık hayata geçmesi bekleniyor.

HALA GÜÇLÜ

Söz konusu adımlar rahatlamaya yol açsa da bu iyimserliğin ne kadar kalıcı olduğunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksinin 102 puanın üzerine çıktığı pazartesi günü dolar 6.60 lirayı görmüştü.

Bu sabah itibarıyla endeks halen 101 puanın üzerinde. Yani dolar dünkü düşüşe rağmen aslında hala gücünü koruyor. Bu sebeple hem yurtiçi hem de yurtdışındaki koronavirüsle ilgili haber akışını takip etmeye devam etmek gerekiyor.

Bunun yanında TÜİK bugün mart ayı imalat kapasite oranı ve sektörel güven endekslerini açıklayacak. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasına 11 martta rastlanmıştı. Bu sebeple söz konusu veriler koronavirüs salgınının ekonomik etkisi hakkında henüz net bir resim ortaya koymayacak. Yine de bir fikir verecek.