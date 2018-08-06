ABD'li Rahip Andrew Brunson'a ev hapsi verilmesinin ardından ABD'nin iki bakana getirdiği yaptırımlarla devam eden Türkiye-ABD gerginliğin baskısıyla sert yükselen dolar/TL geçtiğmiz hafta 5 seviyesini aşarak tarihi zirvesini gördü.

ABD, Türkiye'de tutuklu bulunan ve önceki hafta ev hapsine alınan Brunson'ın serbest bırakılması için Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yaptırım açıkladı. Türkiye de hafta sonu aynı şekilde ABD'li iki bakanın Türkiye'deki mal varlığını durdurduğunu açıkladı.

Cuma günü erken saatlerde 5.11 liranın üzerine çıkarak tarihi zirveyi gören, enflasyon verisi öncesinde ise 5.11 seviyesinde olan dolar/TL en düşük 5.0630 seviyesini gördükten sonra kapanışı 5.08 lira seviyelerinden gerçekleşti.

TL'nin tarihi zirveyi görmesiyle birlikte dolar karşısında yılbaşından bu yana değer kaybı da yüzde 26'ya yaklaştı.

Bugüne bakıldığında dolardaki yüksek seyrin devam ettiği izleniyor. Dolar açılışı 5.10 liranın üzerinden yaparken, ilk işlemlerin ardından önce 5.1023 TL'den ardından 5.11 liranın üzerinden el değiştirdi. Euro ise 5.90 lira oldu.

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