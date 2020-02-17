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Dolar/TL geçtiğimiz hafta 6.01'den 6.0587'ye yükselmişti

Dolar yeni haftaya 6.0527 liradan başladı.

KORONAVİRÜS SALGINI TAKİP EDİLİYOR

Bugün yurtiçinde piyasaları etkileyecek önemli bir veri açıklanmayacak. Ancak yurtdışında koronavirüsün yayılma hızı ve ölüm sayısıyla ilgili haberler dikkatle takip ediliyor. Bunun yanında Türkiye'nin Suriye konusunda atacağı adımlar ve taraflardan gelebilecek karşılıklı açıklamalar kurda hareketlenmelere yol açabilir.

Bunun yanında bu hafta gözler çarşamba günü Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında olacak.