Perşembe gününün ilk saatlerinde Dolar kaç TL? Euro kaç TL? Sterlin ne kadar? soruları merak ediliyor. Bugün resmi tatil olması nedeniyle piyasalar kapalı olacak. Temmuz dış ticaret dengesi, ekonomik güven endeksi ve işgücü girdi endeksleri sonrası dolar 6.50, euro 7.56 ve sterlin 8.50 seviyelerinde ilerliyor. Peki Dolar kaç TL? Euro kaç TL? Sterlin ne kadar?

Haftanın ilk gününü yüzde 1.22 yükselişle 91 bin 284 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) günlük yüzde 2.69 yükselişle 93 bin 739 puana yükseldi. BIST Bankacılık Endeksi yüzde 3.37 yükselişle 101 bin 904 puana yükseldi. 10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 0.87 düşüşle yüzde 21.76 düzeyine çekildi.

Dolar kaç TL? Euro kaç TL? Sterlin ne kadar?



- dolar en düşük 6,4327 ve en yüksek 6,5883 lirayı gördükten sonra 6.45 - 6.55 lira aralığında,

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- euro en düşük 7,5476 ve en yüksek 7,7157 lirayı gördükten sonra 7.50 - 7.75 lira aralığında,

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- sterlin en düşük 8,3914 lira ve en yüksek 8,5894 lirayı gördükten sonra 8.39 - 8.59 lira aralığında işlem görüyor.

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ABD´de Başkan Donald Trump hakkında devam eden yasal süreçlerin neden olduğu endişeler ve Fed Başkanı Powell´in konuşmasının küresel yatırımcılar tarafından güvercin yorumlanması, ABD ve Meksika arasında bir ticaret anlaşması yapılmasına paralel dolar küresel piyasalarda güçlü seyrini koruyor. ABD´de tüketici güven endeksinin 18 yılın zirvesine yaklaşması sonrası dolar endeksindeki düşüş tersine döndü.



DOLAR endeksi yüzde 0.09 artışla 94.80 düzeyine yükseldi. EURO/DOLAR paritesi dolardaki yükselişe bağlı olarak yüzde 0.20 düşüşle 1.1671 düzeyine geriledi.

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