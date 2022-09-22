ENDEKS BU YIL YÜZDE 16 YÜKSELDİ

Fed'in kararı sonrası doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 111.8 seviyesini aşarak 20 yılın zirvesine tırmandı. Dolar endeksi seneye 96.2 seviyesinden başlamıştı. Yani endeks 2022 genelinde yüzde 16.2 yükseldi.

#habericireklam#300x250#130#right#

AVRUPA'DA REKOR ENFLASYON

Euro/dolar paritesi ise sene başında 1.13'ün üzerindeydi. Dün akşam euro/dolar faiz kararının ardından 0.9813'e kadar gerilemesinin ardından bu sabah 0.99'a geri döndü. Buna rağmen Euro/dolar yıl genelinde yüzde 12.4 düştü. Euro'daki gerilemede Rusya ile devam eden krizin bir enerji krizine dönüşme ihtimali etkili oldu. Bunun yanında Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımları için temmuzu beklemesi piyasalar tarafından 'geç aksiyon alındığı' şeklinde yorumlandı. Euro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta yüzde 9.1 ile rekor kırdı.