Dolar TL kuru geçtiğimiz hafta yakaladığı yukarı yönlü ivmeyi bugün de sürdürüyor. Kurda yaşanan hareketlilik beraberinde "Dolar ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. Merak edenler için 25 Mayıs dolar kuru ve "Dolar neden yükseliyor?" sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte merak edilen detaylar...

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Uluslararası piyasalarda genel olarak değer kaybeden dolar, Türkiye piyasalarında yukarı yönlü seyrini sürdürüyor.

Dolar TL kurundaki yükselişin nedenleri arasında Merkez Bankası rezervlerinde yaşanan düşüş beklentisi ilk sırada yer alıyor.

Öte yandan yabancı yatırımcının ABD ve AB piyasalarında yaşanan belirsizlik nedeniyle gelişmekte olan ülkelerdeki yatırımlarını sonlandırmaları haliyle yabancı yatırımcı kaynaklı döviz mevduatlarının piyasadan çekilmesine ve dolar TL kurundaki yükselişe neden oldu.

Tablo böyleyken gözler TCMB'nin faiz kararına çevrilmiş durumda. Faizlerin sabit bırakılması veya düşürülmesi halinde yabancı yatırımcının piyasadan ayrılması ve dolar TL kurunun yukarı yönlü ivmesini sürdürmesi bekleniyor.