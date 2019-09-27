Dolarda son durum

Dolar kuru BD ile ilişkilere yönelik olumlu beklentilerle başlayan iyimser seyir TCMB'nin bundan sonraki faiz indirimlerinin sınırlı olacağı beklentisiyle devam ederken, kur dün 5.65 seviyesine kadar geriledi.

Integral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, TL’de hafta başından bu yana güçlenme eğilimi olduğunu söyleyerek, “Asıl faktörler ABD’nin ticaret hacmini artırmaya yönelik paket sunacağı haberleri ve Uysal’ın açıklamasından piyasanın bundan sonra ölçülü faiz indirimi olacağı mesajı alması oldu. Böylece sert faiz indirimi endişesi giderildi ki piyasada sonraki toplantıda 150 baz puan indirim bekliyor. Diğer taraftan gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında güçlü, dolayısıyla global rüzgar da TL’ye yardımcı” dedi.

27 Eylül günü dolar 5.67'den el değiştiriyor. Bugün ABD'de çekirdek dayanıklı mal siparişleri verisi izlenecek en önemli veri.

Reuters'a verdiği demeçte ticaret hacminin hızlı bir şekilde artmayacağını ancak bu gelişmelerin ABD ile ilişkilere yönelik pozitife dönen algılamaları güçlendirdiğini söyleyen Turşucu, “TL’yi destekleyen bir diğer unsur ise tahvile ve hisse piyasasına gözlenen girişler. Dolar/TL geriledikçe özel sektörün borç ödemeleri nedeniyle gelen döviz talebi kurun aşağı inmesine engel oluyor. İçerideki algılamaların iyileşmesinin yanı sıra Fed ve ECB’nin gevşeme adımları da kurda daha fazla yukarı hareketi engelliyor. Büyük ihtimalle dolar/TL’de 5.70 civarında hareket devam edecek” şeklinde konuştu: