Dolar yükselişe geçti

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Dolar/TL, likit olan Türkiye piyasalarının 19 Mayıs nedeniyle kapalı olduğu günde yükselişe geçerek 8.40 seviyesini aştı. Geçtiğimiz bayram haftası sığ piyasada 8.30'lardan 8.50'ye çıkan kur, iç piyasanın açılması ve dolardaki küresel değer kaybıyla birlikte yeniden 8.35'e seviyesine gelmişti.

19 Mayıs günü dolar kuru sığ piyasada 8.42 seviyesinden işlem görüyor.

Tatil olmakla birlikte dolardaki yükselişte küresel risk iştahının azalması öne çıkıyor. Asya piyasaları iki gündür ekside seyrederken dolar endeksi kritik seviye olan 89 puanı son 6 ayda ikinci kez test etti ancak yine yukarı atarak 90.05 seviyesine gelindi.

ABD 10 yıllık tahvilleri yeniden 1.65 üzerine çıkarken, ABD Mortgage Bankalar Birliği'nin son verilerine göre konut faizlerinde de artış görülüyor.