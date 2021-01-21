Dolarda gözler faiz kararında

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Haftayı sakin geçiren dolar kurunda gözler TCMB'nin açıklayacağı faiz kararı ve karar metnine çevrildi. Başkan Naci Ağbal göreve geldikten sonrayapılan art arda faiz artışlarıyla 8.5 üzerinden 7.25'e kadar çekilen kur 21 Ocak sabahına 7.42 seviyesinden başlıyor.

Piyasalarda genel olarak TCMB'nin bu toplantıda herhangi bir faiz artışı yapması beklenmiyor ancak 50-100 bp seviyesinde enflasyonla mücadeleye olan mesajı güçlendirmek için sembolik bir artış bekleyenler de var.

TCMB'nin PPK toplantısının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın bugün vereceği faiz kararı ve varlık alımlarına yönelik kararları da izleniyor. ECB'nin faizleri değiştirmesi beklenmiyor ancak Başkan Lagarde'ın basın toplantısında sözlü yönlendirmeleri takip edilecek