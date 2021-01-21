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Haberlerİş-YaşamDolar son dakika! Dolarda gözler faiz kararında! - 21 Ocak dolar kuru
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Dolarda gözler faiz kararında

Dolar kuru sakin seyrine devam ederken piyasalarda gözler TCMB'nin PPK toplantısında alacağı faiz kararına dönecek. Beklenti faizlerin artmaması yönünde. Piyasalarda izlenecek bir başka karar da ECB'nin faiz kararı ve Lagarde'ın mesajları olacak. 21 Ocak sabahı dolar kuru 7.42 seviyesinde işlem görüyor

Dolar son dakika! Dolarda gözler faiz kararında! - 21 Ocak dolar kuru
HABERTURK.COM

Haftayı sakin geçiren dolar kurunda gözler TCMB'nin açıklayacağı faiz kararı ve karar metnine çevrildi. Başkan Naci Ağbal göreve geldikten sonrayapılan art arda faiz artışlarıyla 8.5 üzerinden 7.25'e kadar çekilen kur 21 Ocak sabahına 7.42 seviyesinden başlıyor.

Piyasalarda genel olarak TCMB'nin bu toplantıda herhangi bir faiz artışı yapması beklenmiyor ancak 50-100 bp seviyesinde enflasyonla mücadeleye olan mesajı güçlendirmek için sembolik bir artış bekleyenler de var.

TCMB'nin PPK toplantısının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın bugün vereceği faiz kararı ve varlık alımlarına yönelik kararları da izleniyor. ECB'nin faizleri değiştirmesi beklenmiyor ancak Başkan Lagarde'ın basın toplantısında sözlü yönlendirmeleri takip edilecek

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